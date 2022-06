Pullaro mete al frente XXL en el freezer y pone las fichas en Juntos por el Cambio

ROSARIO (Corresponsalía Santa Fe) El diputado provincial Maximiliano Pullaro enfrió el frente XXL y concentró su juego en la consolidación de Juntos por el Cambio (JxC) en la provincia. “Hace veinte días que no hablamos de frente de frentes”, resume un colaborador estrecho del exministro de Seguridad. La decisión no le cierra la puerta a un nuevo armado opositor, pero en virtud de los escasos avances la cosa entra en stand by.

Pullaro fue uno de los radicales que bregó con mayor fiereza por una síntesis entre la UCR, el PRO, el socialismo y CREO. Promovió cónclaves bi y trilaterales y apuró todo lo que pudo apurar.

Con el grueso del PRO, por más que presente candidato o candidata propia a la gobernación, tiene un acuerdo prácticamente cerrado. Es socio del diputado Gabriel Chumpitaz y tiene sintonía fina con el legislador Federico Angelini. A Pablo Javkin, líder de CREO, promotor también de una frente a la santafesina, está dispuesto a enfrentarlo. El problema es con el socialismo.

El sector NEO, que conducen Pullaro y el ahora presidente del partido Felipe Michlig, fue aliado estratégico del PS hasta 2019. Al día de hoy, Pullaro tiene en su perfil de Whastapp una foto de un abrazo con el exgobernador Miguel Lifschitz. En la antesala de las elecciones de 2021, el legislador le decía al socialista que solo se quedaba en el Frente Progresista si él competía. El fallecimiento de Lifschitz decantó en la salida de Pullaro del progresismo y en un ingreso irrestricto a JxC.

Desde ese momento, la relación entre ambas tribus se tensó. La última riña es la postura sobre una eventual reforma constitucional. El socialismo se abrazó al proyecto y lo pensó como el eje político del segundo semestre en Santa Fe. Centralidad en Clara García, Pablo Farías y Joaquín Blanco en el pre 2023, pero Pullaro puso stop. El radicalismo en su conjunto avisó que no es momento de reforma y el exministro le bajó once votos de un dedal al expediente. No hay margen como para sacar un proyecto de semejante envergadura sin las manos levantadas de la UCR. Sin reforma, pierde el PS. Sin frente XXL, pierde la UCR. Así se miden entre ambos.

Todo es cuestión de tiempos. La UCR primereó con el frente de frentes y el socialismo eligió esperar. Ahora es el radicalismo, en particular Pullaro, quien juega a desensillar hasta que aclare. Por otro lado, porque cree que el sello cambiemista está intacto e instalado en la provincia y con chances reales de ganar aún en un escenario de tercios.

“En las PASO de 2021 Carolina Losada y Pullaro fueron los más votados de la oposición”, recuerda un pullarista, para defender el cambio de idea. Pese a que esa fue una contienda nacional, NEO entiende que es absolutamente trasladable al plano provincial.

Para Pullaro, el socialismo se encamina al riesgo de disputar una partida testimonial con García candidata a la Casa Gris. Desde el progresismo y con un grupo de viejos nuevos aliados. El exministro dejará pasar los meses, se prestará a movidas opositoras, pero sacará el pie del acelerador para el armado del frente XXL. Más adelante se verá si lo vuelve a apretar.