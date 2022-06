Aníbal Fernández: "Las críticas de CFK no me quitan el sueño"

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, buscó bajarle el tono a las críticas de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien en un plenario de la CTA se quejó por la falta de articulación entre el Ministerio de Desarrollo Productivo y la AFIP para controlar "el festival de las importaciones".

"No me asombro ni me quitan el sueño las críticas que se puedan hacer", sostuvo el funcionario en declaraciones a CNN Radio.

En ese sentido, el ministro consideró que el mensaje de la expresidenta apuntó a reafirmar la idea de unidad y, si bien admitió que "puede haber controversias y hay visiones que pueden partir", es necesario “discutir y encontrar alternativas positivas”.

"Tratamos de acercarnos a un objetivo común, en algún momento hay que conciliar para que eso suceda", agregó.

Más tarde, dialogó con Radio La Red y respecto de la situación en el Frente de Todos fue contundente: "No estamos dispuestos a ser una fuerza de boludos". En este línea, dijo que si hay que discutir cosas, "qué se discutan" sin importar que eso ocurra a puertas abiertas.