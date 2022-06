En la UCR Córdoba creen que Manes ganará sin pelear su puja con Morales

CÓRDOBA (Corresponsalía) A menos de una semana, la euforia que irradió el cierre de la Convención Nacional de la UCR parece menguada en los comités de Córdoba. Aún con el entusiasmo por el lanzamiento de las precandidaturas presidenciales de Gerardo Morales o Facundo Manes, nombres con relevancia en el tablero nacional, referentes mediterráneos mantienen una mesura que linkea con la cautela expresada en torno al armado para los comicios provinciales de 2023.

Sin predilecciones de antemano, todos aseguran que trabajarán para quien resulte proclamado por algún mecanismo de consenso que evite una puja interna. No obstante, creen que al final del camino será el neurocirujano el que portará el estandarte.

Moderación también predomina ante las ínfulas rupturistas de alguna parte de la dirigencia que impulsa postulaciones puramente rojiblancas. Ratificando lo expresado en La Plata, la mayoría del radicalismo se expresa a favor de la continuidad del partido dentro de la escudería de Juntos por el Cambio (JxC). Sobre todo porque perciben que esta vez es el PRO el que atraviesa un período de pujas intestinas.

Mismo equipo

Aún considerando improbable una pulseada entre los precandidatos, las fuentes consultadas por Letra P coinciden en una somera observación. Mientras los dirigentes “históricos” tenderían a encolumnarse detrás del gobernador jujeño, la camada de nuevas figuras, junto al núcleo de intendentes que defienden la histórica “lista 3”, optarían por el diputado nacional bonaerense.

El boceto se nutre de interpretaciones. Por un lado, el vínculo de Morales con nombres como Ramón Mestre o Mario Negri. En particular del jefe del interbloque de JxC en la Cámara de Diputados, de quien es amigo hace 40 años. Testigos de varios encuentros recuerdan que el expresidente del partido ayudó al cordobés a mantener el liderazgo del bloque parlamentario ante la embestida del sector “Evolución”. Además, subrayan las gestiones realizadas para que el exintendente ocupe un lugar en la mesa nacional de Juntos por el Cambio.

Por otra parte, voces que han ocupado cargos públicos destacan que el jujeño cuenta con un atributo que Manes aún no exhibe: gestión. “Es el único con posibilidades, pero le falta oficio. No podemos tener un candidato que no ha gestionado”, dice una voz capitalina.

Ello impacta en otra carencia que se señala al hermano del nuevo presidente partidario: la territorialidad. “Morales recorre y arma aprovechando su rol de gobernador. Puede incluso ocultar sus intenciones. Manes se expone, apresuradamente, porque sale de gira como candidato”, señala otra voz.

Territorio

El manejo del terruño remite directamente a la primera línea de administración del Estado: las jefaturas comunales. Según interpretan desde distintos sectores, los intendentes de cuño radical prefieren una renovación de rostros, cansados ya de pedir más participación en las mesas de decisión.

“No puedo hablar por los demás, lo hago por mí: me gusta Manes. Me siento más cerca. He compartido encuentros y valoro, sobre todo, el rol que asigna a la educación”, señala Myrian Prunotto.

Referenciados en Gustavo Valdés, gobernador de Corrientes, otros nombres admiten que ya auscultan la provincia buscando reforzar la candidatura de Manes. Al tanto de su agenda, aseguran que en las próximas semanas recorrerá el norte del país y luego la zona central. Una eventual visita a Córdoba no tiene fecha aún.

“Al final habrá un solo candidato y será Facundo. Es el que mejor mide en las encuestas. Esto se definirá a fin de año, pero no habrá internas. Y antes tenemos que ver qué haremos en Córdoba”, añade un dirigente del sector.

“No habrá disputas. Habrá una posición unificada para enfrentar al PRO en las PASO. Como dice Gastón Manes, tenemos los mejores candidatos y Facundo es el que más chances tiene”, afirma Dante Rossi, quien compartiera fotos de su encuentro con el bonaerense en la Convención.

El legislador provincial reconoce el trabajo hecho por Morales como presidente del partido, para reforzar el papel de la UCR al interior de JxC. “Dejamos de ser furgón de cola. Ha sido nuestro líder y lo apoyamos. Por eso no hay divisiones. Somos todos parte del mismo equipo”, analiza.

Parte

Entre quienes se muestran más cerca de Manes, muchos miran a Rodrigo de Loredo, jefe de la bancada de UCR Evolución en la Cámara baja.

En su entorno, sin embargo, aseguran que no hay posición definida, y aunque destacan algunas virtudes del neurólogo, como su mirada antigrieta, remarcan una cuestión temporal: falta más de un año para las primarias.

“Es bueno que la UCR llegue competitiva. Vamos a llegar mejor que en 2015, que sacamos un 5% de los votos. Eso impide pedir mucho. Necesitamos volumen para las PASO y hoy tenemos jugadores competitivos en todos los distritos: Martín Tetaz, Martín Lousteau, Alfredo Cornejo, De Loredo, Carolina Losada”, indica a Letra P.

La misma voz apunta también hacia las rencillas amarillas. “El PRO parece más dividido. Tiene tres candidatos y cada uno expresa ideas bien diferentes. De todos modos, lo importante es la voluntad de mantener la coalición”, analiza.

“Las PASO ordenan. Ojalá las tuviésemos en Córdoba, pero la prioridad es recuperar el país. Para ello necesitamos a Juntos por el Cambio”, sintetiza el legislador Marcelo Cossar.

“Falta un montón. La UCR deberá definir primero si acude a las PASO con una lista propia o si se habilitarán fórmulas cruzadas”, coinciden en el entorno de Negri, quien ha oficiado de anfitrión de ambos postulantes durante sus visitas.