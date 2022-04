La AFIP le responde a Larreta: "Tiene un doble estándar"

“Llama la atención el doble estándar del alcalde Horacio Rodríguez Larreta y del partido que encabeza el expresidente Mauricio Macri". Así comienza la respuesta oficial de Mercedes Marcó del Pont, titular de la Administradora Federal de Ingresos Públicos (AFIP), a la acusación del jefe de Gobierno porteño por el revalúo fiscal de los inmuebles de la Ciudad, que podría incrementarse hasta un 500%.

"Utilizan un criterio para el impuesto inmobiliario de la Ciudad de Buenos Aires que acerca la valuación de los inmuebles a su valor de mercado que, sin embargo, pretenden que no se aplique al pago del impuesto sobre los Bienes Personales, que es coparticipado a todas las provincias”, le reprochó la funcionaria. Larreta difundió este lunes una carta que el envió al organismo, en la que enmarcaba el revalúo como parte del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y lo calificó de “ilegítimo, discriminatorio y atentar contra la seguridad jurídica”

Del Pont, por el contrario, defendió. "La metodología porteña está vigente desde 2012 y la AFIP la aplicó a partir de 2013 hasta que en 2018, durante la presidencia de Macri, se dio marcha atrás. Lo que hicimos nosotros es cumplir a rajatabla con lo que dice la ley y reparar el desvío”.

“El jefe de gobierno porteño se equivoca al considerar como discriminatoria a una interpretación que, en verdad, no hace más que colocar en un pie de igualdad a los inmuebles ubicados en la Ciudad de Buenos Aires con los del resto de las jurisdicciones provinciales. Estamos convencidos de que técnicamente está equivocado. Si no fuera así no hubiéramos adoptado el criterio de valuación de los inmuebles que su propio gobierno aplica desde 2012. Con el respaldo técnico y jurídico necesario, igualamos y homogeneizamos criterios para dejar atrás el doble estándar macrista”, argumentó la economista.

“La mejora en la recaudación a partir del aporte de los sectores de mayor capacidad contributiva es el principio rector de los cambios introducidos por nuestro Gobierno sobre la estructura tributaria”, añadió la titular de la AFIP. Y completó: "Con esos lineamientos nos comprometimos a trabajar junto con las provincias en herramientas que nos permitan reducir la enorme distancia que existe entre la valuación fiscal de los inmuebles urbanos y el precio de mercado de las propiedades. El primer paso en esa reparación fue volver a adoptar el criterio utilizado desde 2012 por la Ciudad de Buenos Aires que es lo que indica la ley”.

Este nuevo round entre la Casa Rosada y la administración porteña ocurre a cinco días de que el ministro del Interior, Eduardo de Pedro, sumara a 19 provincias en una avanzada contra la Ciudad en la Corte Suprema en la disputa jurídica por la quita de fondos federales tras el traspaso de la fuerza policial. Por la quita de Coparticipación, Larreta venía de negarse a firmar el Consenso Fiscal.

Más allá de la respuesta pública, Del Pont informó que dio "intervención a las áreas especializadas para que el jefe de Gobierno reciba la respuesta técnica formal que corresponde". "No puedo más que celebrar el llamado al diálogo que hace Larreta en su nota, pero me atrevo a dudar de su confianza en el consenso dado que la Ciudad de Buenos Aires no firmó el Consenso Fiscal”, ironizó