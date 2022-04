Pato y el Bulldog, un solo corazón por Milei en la interna porteña de JxC

Los distintos sectores que componen Juntos por el Cambio en la Ciudad de Buenos Aires siguieron con atención el culebrón Milei de la mesa nacional de la coalición, que le cerró por ahora las puertas al economista ultra aunque Patricia Bullrich insiste en dejar abierta la discusión. Uno que pide que se discuta la chance de sumar al líder de La Libertad Avanza es Yamil Santoro, el titular de la seccional porteña de Republicanos Unidos, el partido de Ricardo López Murphy. “La forma de construir la coalición amplia que el país necesita no es poniendo bolilla negra sino planteando condiciones para que quienes hoy no forman parte de la gran coalición republicana tengan la posibilidad de hacerlo con un marco de reglas claras. Si después eligen no hacerlo es otra historia, pero este tipo de definiciones no suman”, se quejó Santoro ante Letra P en referencia al comunicado de la alianza que congeló el debate.

La fuerza del Bulldog se caracteriza por mantener postulados en sintonía con lo que pregona Milei y, además, ha marcado diferencias con sus socios de JxC cuando tuvo la posibilidad. En la Cámara de Diputados, López Murphy votó en contra del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y los legisladores porteños Roberto García Moritán y Marina Kienast ya avisaron que mantienen su agenda y no responderán a los mandatos del bloque sino están convenidos. De hecho, en una de las primeras sesiones del año, no votaron con sus pares del oficialismo en una declaración condenando el golpe cívico militar del 24 de marzo de 1976, algo que encendió las alarmas de JxC en el recinto.

Uno de los referentes de la Coalición Cívica a nivel porteño, con diálogo fluido con Elisa Carrió, no duda en calificar al comunicado de “correcto” y, en diálogo con este medio, afirmó que Milei no puede sacar boleto para viajar junto a la alianza por un simple motivo: los que luchan por su ingreso están en clara minoría. “Además, tenemos que llegar a 2023 con un programa en común, no podemos llegar amontonados y unidos por el espanto al kirchnerismo”, reflexionó el dirigente.

En la misma línea se ubica el PRO, que se apega al comunicado de la mesa nacional y que en varias ocasiones dejó en claro que su línea de pensamiento y acción va en un camino opuesto al del denominado “león libertario”. El mes pasado, Horacio Rodríguez Larreta dijo ante la militancia de La Generación, aunque sin mencionar a Milei, que no sirven aquellos proyectos que proponen soluciones sencillas para problemas complejos, como el del dolarizar la economía o eliminar el banco central, dos de los caballitos de batalla de Milei. Además, por lo bajo, dirigentes de la fuerza amarilla no dudan en calificar como “aberrantes” las propuestas y dichos de los libertarios en la Legislatura de la Ciudad, hoy convertida en arena de chicanas y cruces entre los diputados de ambas fuerzas.

El vicepresidente del parlamento local, Emmanuel Ferrario, consideró que Milei “es un gran revendedor de populismo” y, en una entrevista con La Nación, dijo que “en la Argentina hay una frustración de la gente con la política y una necesidad de que haya un cambio porque esto no funciona. Entonces, lo que hace Milei es aplicar un manual que se aplicó en 30 países con Trump, Bolsonaro, etc., donde hay un simplismo: los espejitos de colores".

La UCR tampoco se queda atrás: se opone con énfasis a la posibilidad de que el economista juegue en JxC. En tándem con el ala "dialoguista" PRO y la Coalición Cívica, cuestiona las agresiones personales que lanza el referente liberal y no comparte las ideas que se encarga de emitir. Por eso, celebra el tono del texto que puso sobre la mesa JxC y recuerda los dichos de Martín Lousteau. Para el senador nacional, Milei es “un populista de derecha” que, “cuando trata de definir a la Argentina, tanto en sus diagnósticos como soluciones, peca de liviandad y habla en eslóganes”. “Dice que Europa no tiene bancos centrales y es mentira; Europa tiene un Banco Central europeo que, ahora en la pandemia y en la crisis de 2008, estuvo asistiendo a todos los Estados; sino el colapso hubiese sido monumental”, ejemplificó.

“Peligroso es alguien que niega el cambio climático, que niega los derechos de la mujer, alguien que piensa que el que no opina como él es -como dice- ‘un zurdo de mierda’; me parece peligroso que defina nuestro futuro”, expresó en diálogo con la señal TN.