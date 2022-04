"A los radicales les encanta vivir en elecciones, a mí no"

Desde 2006, la agrupación de Jorge Rizzo conduce el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y, en las elecciones que se realizarán esta semana, buscará un nuevo mandato con Gente de Derecho. Fiel a su estilo, defendió su gestión durante la pandemia, apuntó contra su rival, el radical Ricardo Gil Lavedra, y acusó a la oposición de hacer "demagogia" con el tema del precio de la matrícula.

En diálogo con Letra P, el abogado y periodista defendió la posibilidad de que se votara en la provincia de Buenos Aires al considerar que "está bien que se amplíe el padrón". "¿Cuál es el problema que un abogado pueda ir a votar cerca de su casa?", se preguntó.

Además, Rizzo se refirió a las elecciones de abogados para integrar el Consejo de la Magistratura y dijo que los letrados "ni se enteraron que había que votar". "No quiero que ocurra la mismo ahora", afirmó.

-¿Por qué busca un nuevo mandato?

-Tenía decidido retirarme como presidente, pero decidí presentarme para mantener la independencia del Colegio, gobierne quien gobierne. Los muchachos querían que sea candidato. No tenía muchas ganas porque estoy dedicado a mi actividad de abogado y a mi rol de periodista.

-¿Cuáles son sus principales propuestas?

-Las de siempre: tratar de sumar servicios. Ya se firmó un convenio con el SUTERH para que los abogados puedan acceder a precios diferenciales. También, hay que aggiornar todo a la realidad informática. El Colegio era un desastre y ahora tiene un equipo de sistemas, que permitió armar elexpediente electrónico. Eso es obra nuestra.

-La oposición asegura que el Colegio abandonó a los abogados y aumentó la matrícula durante la pandemia...

-Es una mentira. En Ushuaia, la matrícula cuesta 150 mil pesos y en la Ciudad de Buenos Aires sale 11 mil pesos. Es la matrícula más barata del país. La oposición puede decir cualquier cosa, ahora ¿no hubo inflación en el país?, ¿qué hacemos con los empleados? Lo que hace la oposición se llama demagogia.

-¿Qué servicios brindó el Colegio durante la pandemia?

-Horacio Rodríguez Larreta cerró la actividad presencial en el Colegio, como Carlos Rosenkrantz lo hizo en tribunales. Lo que no dice la oposición es que el Colegio sacó una cautelar para que ir a los estudios y transitar libremente. ¿Dónde están los amparos de ellos? Yo patrociné al Colegio en el amparo, se hicieron muchos y el único que se ganó fue el del Colegio ¿Casualidad o causalidad? La oposición busca un golpe de efecto.

-¿Qué opina del amparo que presentó la oposición para evitar que se vote en sedes del sindicato de Panaderos de la provincia de Buenos Aires?

-Es una decisión del Consejo Directivo del Colegio. Me preguntaron y dije que hagan lo que quieran, no me metí en el tema. Está bien que se amplíe el padrón, que vote la mayor cantidad de gente posible. No quiero que pase lo que pasó en la reciente elección de abogados para integrar el Consejo de la Magistratura, que los abogados ni se enteraron que había que votar. Pero como los que ganaron ahí son los mismos que se van a enfrentar a nosotros (NdR: en referencia a Juntos por el Cambio), lo único que quieren es achicar el padrón, que no vote nadie así gana el aparato. ¿Cuál es el problema que un abogado pueda ir a votar cerca de su casa?.

-La oposición dice que usted no quiere que se realicen las elecciones

-Están locos, tenemos una intención de voto espectacular. A los radicales les encanta vivir en elecciones, a mí no. Y aprovecho para contestarle a Gil Lavedra: primero, dice que hay mucho lío con los honorario y no sabe que la ley la sacamos nosotros (N. del R: en referencia a la normativa que rige desde 2017) y que ellos se opusieron. Incluso, dos de los sellos que acompañan a la lista opositora que encabeza, se presentaron en Diputados y Senadores para pedir que no se apruebe esa ley. Y con respecto a la suspensión de la matrícula, Cambio Pluralista apoyó la medida y votó con nosotros. No miento en estas cosas.