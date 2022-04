Vade retro porteñismo, el juramento de los tres mosqueteros del centro

Todos para uno y uno para todos. Como en una novela de Alejandro Dumas, el santafesino Omar Perotti, el cordobés Juan Schiaretti y el entrerriano Gustavo Bordet estrecharon sus manos para empoderar al interior productivo y potente de la zona núcleo. En momentos en que los gobernadores juegan entre ellos y disputan poder hacia arriba, entre arengas para empoderar al interior y la preocupación por la inflación que horada los ingresos de la población, el trío de la Región volvió a reclamar al gobierno central. “Es una gran oportunidad, no podemos dejarla pasar por alto”, resumió el de Concordia.

Primó el formalismo en el acto que se realizó en la capital de Santa Fe. Primero, el trío se encontró en la Casa del Brigadier Estanislao López. No se corrió un centímetro de ellos el secretario general del Consejo Federal de Inversiones (CFI), Ignacio Lamothe, estimado por todos y valorado como nexo vinculador de los mandatarios de todo el país. Luego, la comitiva se trasladó al Museo de la Constitución, donde se realizó el acto central y Perotti le traspasó a Schiaretti la presidencia pro tempore de la Región.

El rafaelino y el meditérraneo fueron los más contundentes. El primero viene, cada vez con mayor asiduidad, marcando sus diferencias con la Casa Rosada. El segundo, está claro, es un opositor empedernido. Con todo, si algo compartieron los tres mandatarios peronistas de distintas cepas fue el uso de “federalismo” como palabra clave de la jornada. “Nuestras tres provincias forman parte del corredor y del corazón productivo de la Argentina”, arrancó Schiaretti y se metió de lleno en lo que entiende un reparto inequitativo de recursos.

“Nos caracteriza la producción y la generación de empleo, por eso debemos trabajar para que Argentina no tenga una región privilegiada. Basta ver lo que pasa con los subsidios al transporte: el boleto en el AMBA cuesta un tercio que en Rosario, Santa Fe y Córdoba” amplió. Luego, el rito de reproches también alcanzó a otros tópicos, como energía y agua potable, pero siempre sobre la base de una discriminación del poder central a las provincias.

Perotti, por su parte, defendió el eje tripartito y destacó: “Mostrarnos con todo nuestro potencial es la mejor forma de generar las condiciones para un mayor crecimiento. Sin dudas que esta mirada choca con algunas definiciones que durante el tiempo centralizan”.

“No es solo cómo se distribuyen el boleto de transporte en Paraná, en Santa Fe, en Rosario o Córdoba comparado con la Capital Federal, sino también cuál es el costo de los servicios, de la energía, del gas y del agua. Son cosas que no podemos no poner sobre la mesa. No se trata de ir en contra del gobierno nacional, es una discusión para tener presente y unir nuestras expresiones políticas en las discusiones presupuestarias, más allá a la pertenencia política que cada uno tiene o a la que adhiere”, ahondó, para hacerle la segunda al cordobés.

Finalmente, Bordet, más medido que sus pares, quizás por su cercanía política al presidente Alberto Fernández, señaló: “Poder estar hoy aquí en Santa Fe significa reafianzar ese legado que tiene un profundo contenido federal, en momentos complejos para nuestro país y para el mundo entero”.

Como contó Letra P, 18 gobernadores y la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, pactaron volver a reunirse esta semana en la sede del Consejo Federal de Inversiones (CFI) para presionar al porteñismo que, entienden, caracteriza a la política doméstica y redunda en un ida y vuelta estéril con la Casa Rosada, que no aporta soluciones a los problemas de sus distritos.

El regreso de la Liga estaba fijado para este martes, pero la proximidad de la Semana Santa y algunos llamados con el poder central podrían postergar el encuentro para el próximo lunes. Más allá de las fechas, el tono de la prédica del trío de mandatarios de la zona núcleo de este lunes deja entrever un anticipo de la temperatura que se registra en las provincias.