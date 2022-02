Juntos, del rédito de la crisis en Todos al temor a una crisis de todos

Juntos sigue con atención desde Buenos Aires el nuevo capítulo de la crisis interna que padecen sus adversarios en el Frente de Todos (FdT) y arriba a más de una conclusión: la interna ajena beneficia a la oposición, pero, al mismo tiempo, enciende una alarma. Los principales dirigentes miran a distancia, cautos, sin tomar una postura unificada sobre cómo reaccionar, aunque convencidos de que la renuncia de Máximo Kirchner a la presidencia del bloque erosiona aún más la figura presidencial de Alberto Fernández y pone en duda su volumen político dentro del gobierno. Pese a ello, hay divergencia sobre si podrán sacar rédito político en un contexto de alta incertidumbre social y económica, que podría resultarles en contra si es que, finalmente, tienen la chance de retomar el poder en 2023. De otro modo: si la cosa se desmadra mal, podrían perder todos.

La preocupación en Juntos no es sobre los problemas internos en el gobierno, de hecho, reconocen que la noticia los beneficia en términos políticos, así como sucedió con otros enfrentamientos entre albertistas y kirchneristas en el pasado. Observan que si no hay una ratificación en el Congreso de la Nación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) eso podría perjudicarlos en el mediano plazo. ¿De qué manera? En principio, un no acuerdo extendería las críticas sobre Mauricio Macri y su gestión, quien en definitiva tomó la deuda más grande en la historia de la organización financiera y, por otro lado, porque nada les garantiza que entrar en default, con todos los índices negativos que eso podría aparejar, los posicionaría mejor de cara a las elecciones del año próximo.

En cualquier caso, las fuentes consultadas por Letra P coinciden en que deberán levantar su performance electoral y no dejar todo supeditado a los errores del gobierno, que -afirman- no son pocos ni serán los últimos.

Mientras tanto, en el larretismo bonaerense ven con cierto regocijo la erosión en el poder presidencial, que debilita la imagen de Fernández tras dos años de crisis provocada por la pandemia y los errores propios, y que le resta volumen político a su gobierno, sobre todo ante la duda acerca de si, finalmente, logrará encausar un rumbo de estabilidad y mantener la cohesión en el frente.

Uno de los que sí se expresó en público fue el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y posible candidato presidencial, Horacio Rodríguez Larreta. “Para el país es muy grave que se muestren diferencias, contradicciones, idas y vueltas en algo tan crítico como la relación y el acuerdo con el Fondo Monetario. Y como digo siempre, acá no es el acuerdo con el Fondo, es tener un plan económico donde ese acuerdo se enmarque. El problema de la Argentina no es la renuncia de un jefe de bloque, el problema es que no tenemos una visión, no tenemos un rumbo y un plan claro que nos diga cómo crecer y generar trabajo”, apuntó.

Pese a eso, Juntos por el Cambio no tiene una posición unificada sobre el acuerdo que se estima llegará al Congreso en las próximas semanas. El argumento gira en torno a que aún no tienen los detalles sobre el proyecto de ley. A priori, hay diferencias entre halcones y palomas. Hasta ahora, los pocos que se pronunciaron fueron dirigentes nacionales de la Unión Cívica Radical (UCR), como Alfredo Cornejo, que en diálogo con Radio Rivadavia sostuvo que “no puede hacerse cargo la oposición de un acuerdo que hizo íntegramente Alberto Fernández”. “Tiene que hacerse cargo el Frente de Todos”, dijo sin hacer referencia a que fue el gobierno de Macri el que tomó la deuda sin pasar por ninguna cámara legislativa.