La Ciudad le respondió al Gobierno: “Si no hay acuerdo, no puede haber traspaso”

El jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel, se refirió a la posible quita de los subsidios sobre las líneas de colectivos porteños y le respondió al presidente Alberto Fernández al asegurar que “si no hay acuerdo, no puede haber traspaso”.

"Para traspasar los colectivos hay que sentarse a hablar. Lo exige la Constitución, que busca evitar este tipo de atropellos. Pero, si no hay acuerdo, no puede haber traspaso”, afirmó este domingo el funcionario porteño en declaraciones a Radio Mitre. “Las decisiones de si se quitan subsidios o no; o si habrá un aumento de tarifas seguirá correspondiendo al gobierno nacional", agregó.

Este sábado, el presidente Alberto Fernández también hizo referencia a la polémica que generó una nueva pelea entre la Ciudad y el Nación al defender la quita de los subsidios que la Capital Federal recibe por sus 32 líneas de colectivos para generar una tarifa del transporte automotor más equitativa en todo el país. "Ser autónomo también exige autofinanciarse", manifestó el mandatario.

"El Presidente habla de la autonomía de la Ciudad, pero en los hechos hace lo contrario”, denunció Miguel y ejemplificó: “La coparticipación la sacaron por decreto. Cuando se quiso cerrar las escuelas, también se hizo por decreto; y en ambos casos tuvimos que ir a la Justicia para defender nuestra autonomía".

“Si quieren quitar subsidios o subir los precios pueden hacerlo, pero háganse cargo. No intenten desligarse de esta decisión dándosela a otra jurisdicción”, declaró.

Además, Miguel adelantó que en el territorio porteño “no se creará ningún tipo de impuesto nuevo” para sustentar la quita de fondos y manifestó que las decisiones tarifarias y subsidiarias “seguirán manejándolo en la órbita Nacional”.

De cara al futuro, Miguel confirmó que la administración de Horacio Rodríguez Larreta participará del encuentro pautado para este jueves con representantes del Estado nacional para alcanzar un acuerdo bipartito sobre el tema. "Vamos a escuchar lo que el Gobierno tiene para proponernos porque todavía no tuvimos un diálogo con el Presidente. Todo trascendió por los medios y la verdad que no hubo todavía ningún acercamiento", completó.