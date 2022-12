Juicio político: el Gobierno le baja el precio a los “fuegos artificiales” de JxC

La Casa Rosada decidió no profundizar la batalla con Juntos por el Cambio que se generó en torno a la decisión del presidente Alberto Fernández de no acatar el fallo de la Corte Suprema de Justicia por los fondos de coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires y no responderá a los anuncios sobre un eventual juicio político contra el Presidente.

“Son todos fuegos artificiales”, respondió ante la consulta de este portal una fuente de la Casa Rosada cercana al Presidente, que no le responderá a Horacio Rodríguez Larreta ni al resto de las figuras de la oposición que se pronunció sobre el tema. Como toda respuesta, Fernández mantendrá la decisión de presentar un recurso de revocatoria in extremis y de recursar a los jueces de la Corte Suprema.

Como anticipó ayer Letra P, el Gobierno considera que el fallo de la Corte que ordena restituirle 0,6% de coparticipación a la Ciudad es “incumplible”, resolvió no acatar la decisión y sostener la batalla judicial. El propio Presidente dijo este jueves por la noche en diálogo con C5N que el país está “frente a un choque de poderes”.

“Que me digan de dónde van a salir los fondos”, dijo Fernández. El Presidente explicó que el dinero que la Corte ordenó entregarle a la Ciudad “no está en el Presupuesto nacional, que fue aprobado” en noviembre pasado por el Congreso y que solo podría cumplir con la resolución si el Congreso modificara la ley y reasignara las partidas o si el Estado tomara deuda para pagarlo, algo que le está vedado por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Esta mañana, Rodríguez Larreta respondió a la decisión del Gobierno en conferencia de prensa. “El Presidente decidió quebrar el orden constitucional, violar por completo el Estado de Derecho y atentar contra la democracia. Desde la vuelta a la democracia no hay antecedentes de un fallo no acatado. Lo que buscan es anular la justicia, pero cumplir la Constitución no es opcional", dijo el alcalde porteño.

En tanto, el legislador porteño Roberto García Moritán y el abogado Yamil Santoro, ambos dirigentes de Republicanos Unidos, presentaron una denuncia penal contra el Presidente por el incumplimiento del fallo de la Corte, mientras que la Unión Cívica Radical anunció que presentará en el Congreso un pedido de juicio político contra Fernández.

Pese a la andanada opositora, la Casa Rosada optó por no responder y dijo que ninguna de las acciones anunciadas "tiene efecto real".