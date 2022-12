Vía chat: cómo decidió el PRO bonaerense su discurso post fallo de la Corte

LA PLATA (Corresponsalía Buenos Aires) Apenas unos minutos después de que se conociera el fallo de la Corte Suprema que ordena la restitución de fondos coparticipables a la Ciudad, la dirigencia que integra la mesa bonaerense del PRO activó el grupo de Whatsapp para consensuar una postura común al respecto: debía navegar en la turbulencia que genera la defensa a Horacio Rodríguez Larreta que presupone un detrimento a Buenos Aires, la provincia que quiere gobernar y cuyos intereses debe defender. Según pudo saber Letra P, hubo unanimidad para repudiar el desacato de la Casa Rosada, pero incertidumbre en cómo encarar un nuevo reclamo de fondos para el territorio que más aporta y que menos recursos nacionales recibe por habitante.

El primero en tomar la posta fue el jefe comunal de Lanús y uno de los principales exponentes del ala dura del partido amarillo, Néstor Grindetti, que pidió al conjunto del grupo tener una postura unificada sobre la medida y, más tarde, sobre la decisión del gobierno de Alberto Fernández de desconocerla. Quienes participaron de los intercambios coincidieron en que no hay margen para no respetar el fallo y que la administración peronista debería ajustarse a derecho, aunque no lograron encontrar una salida al histórico reclamo de fondos para el territorio bonaerense.

De ahí que no todos hayan expresado esta postura en las redes sociales. Es que, por un lado, algunos admiten que fue un error de Mauricio Macri haberle dado fondos a la Ciudad en desmedro de otras provincias y que, por el otro, saben que, si reclaman más fondos coparticipables para Buenos Aires en un futuro próximo, deberán quitárselo a otras jurisdicciones. Recuerdan incluso que la transferencia de dinero que el por entonces presidente hizo a la gobernadora María Eugenia Vidal por el Fondo del Conurbano fue desequilibrado por una quita de subsidios en el transforme y los servicios públicos, que dejó, otra vez, a la economía provincial en rojo.

De hecho, si bien no lo dice de manera explícita, la propuesta del diputado Diego Santilli de avanzar con una nueva ley de coparticipación federal esconde esa idea. Un jefe comunal amarillo identificado con el proyecto larretista lo explicó de una forma muy gráfica: “Si tenemos una pizza de ocho porciones y le queremos dar media porción más a Buenos Aires porque aporta más, no queda otra que quedarnos con la media porción que el Estado nacional les da a otras provincias que no aportan demasiado, como pueden ser Tucumán o Chaco”.

Pese a las diferencias internas, hay una unidad pública entre aquellos dirigentes amarillos que responden a los sectores moderados y los que representan a los halcones. Tanto Santilli como el presidente del bloque del PRO en la Cámara de Diputados, Cristian Ritondo, coincidieron en remarcar que la quita de fondos que ordenó Fernández fue “intempestiva, ilegal e inconstitucional”; de ahí que hayan celebrado el fallo de la Corte.

Aun así, ambos recordaron que la provincia de Buenos Aires aporta el 36% de los fondos a las arcas de la Nación y recibe apenas el 23%, lo que la convierte en la jurisdicción que más aporta y que menos recursos recibe por habitante en términos porcentuales.

Una escapatoria a esta disyuntiva no menos compleja es avanzar en un proyecto de ley de mayor autonomía para las provincias y, sobre todo, para los municipios. Detrás de esa idea están amparados jefes y jefas comunales tanto de Juntos por el Cambio como del Frente de Todos, deseosos de que sus territorios puedan definir temas tributarios y económicos sin depender de la Nación o la Provincia.

En clara desventaja política tras el fallo, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, aprovechó para apuntar contra los dirigentes opositores que se hamacan entre los intereses de la provincia que pretenden gobernar y la defensa de otro territorio, la Ciudad. “¿Qué van a decir ahora los que son de ese partido político y son candidatos en la provincia?”, cuestionó este jueves el mandatario durante un acto en Almirante Brown.

“¿Se van a pronunciar a favor del saqueo, del país federal, o en favor de la jurisdicción más rica de la Argentina?”, chicaneó Kicillof y, aunque sin nombrarlos, agregó en referencia a Santilli y Ritondo: “¡Quiero escuchar a los que quieren gobernar esta provincia, que cuando la gobernaron la destruyeron y ahora se callan de manera cómplice!”.