Mi villana favorita: Macri dijo que el acto de CFK fue "un loquero"

Consciente de que es el mejor negocio para su eventual proyección electoral para buscar un segundo tiempo en la Casa Rosada, Mauricio Macri salió rápidamente a confrontar con su villana favorita. El acto que encabezó Cristina Fernández de Kirchner este jueves en La Plata fue "un loquero", calificó el expresidente.

"Lo peor que hace el populismo es la destrucción del valor de la palabra; que ella haya dicho en condición de presidenta que cuando ellos estaban vivíamos mejor, me parece un loquero", sostuvo en declaraciones a Radio Mitre.

El exmandatario, que no define qué hará el próximo año pero que también advirtió en más de una oportunidad que podría presentar su candidatura en caso de no encontrar entre las figuras de su espacio político a quien "represente un verdadero cambio", aprovechó la ocasión para reavivar la grieta que lo tiene como uno de los máximos exponentes.

En esa línea, el fundador de PRO también apuntó directamente contra el eslogan utilizado para convocatoria en el Estadio Único, "la fuerza de la esperanza", y rechazó que la exmandataria utilizara la frase "el cambio somos nosotros", una expresión a la que ya había recurrido el diputado Máximo Kirchner hace una semana y que hace alusión a las consignas de Juntos por el Cambio (JxC)

Macri evaluó que "hoy Argentina es un país fuera de la ley y la sensación es que ellos (por el kirchnerismo) habilitan a que cualquiera haga lo que quiera". En consonancia con su habitual línea discursiva, enfatizó que "la gente no da más de los impuestos y de la inflación, que es un impuesto encubierto".

"En estos tres años se convirtieron en el Gobierno que más nos ha endeudado de la historia. Si es candidata o no, igual va a seguir teniendo gente que repite y no analiza las cosas que dice y no tienen ningún sentido", analizó.