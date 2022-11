Intendentes reeditan su Liga y freezan la mesa de los lunes

LA PLATA (Corresponsalía Buenos Aires) La mesa (masculina y ampliada) de los lunes que semanas atrás reinauguraron Axel Kicillof, el diputado Máximo Kirchner y los intendentes peronistas que gobiernan distritos del conurbano duró lo que un suspiro. En medio de la rosca y la búsqueda de fondos para blindar sus distritos ante una oposición al acecho, en la sobremesa de un almuerzo en La Plata, los territoriales le dejaron al gobernador sus pedidos y por la noche se juntaron entre sí. Mientras aguardan novedades, pusieron en stand by la reunión planteada para cada arranque de semana y reeditan la Liga de intendentes que alguna vez supieron concebir, en la búsqueda de consolidar un polo de poder que les dé mayor espalda para exigir recursos al Presidente y al mandatario bonaerense y de cara al armado electoral de 2023.

“Ya se llevaron todos los números y se pidió todo lo que había que pedirle al gobernador en las diferentes reuniones. Se avanzó, pero las respuestas fueron parciales, por eso la mesa de los lunes va a ponerse en pausa a la espera de las respuestas que faltan”, relató a Letra P un intendente que participó de todos los encuentros con el jefe de La Cámpora y Kicillof.

Según las fuentes con asiento en el conurbano consultadas por este medio, el último encuentro no fue tenso como las anteriores, pero evitan calificarla como positiva porque aún no obtuvieron todas respuestas que esperan del gobernador. Sin embargo, destacan que se está avanzando, principalmente en temas referidos a obras y seguridad.

Sobre este punto, en La Plata reiteran que Kicillof les garantizó que contarán con todo lo que necesitan para cerrar este año y encarar el próximo, siempre “dentro de la lógica y las necesidades de cada distrito”.

“Nosotros queremos tener cierto orden y no es un momento fácil desde los económico. Sin embargo, el gobernador les aseguró que nos les va a faltar nada dentro de la lógica y las necesidades, no es lo mismo un municipio que no tiene los fondos para pagar sueldos que otro que sí los tienen e igual los piden”, señaló a Letra P un funcionario del entorno del gobernador.

La fuente destacó además que, a esta altura, en gobernación están acostumbrados a las “movidas” clásicas de los intendentes: “Nosotros ya tenemos naturalizados este tipo de planteos, más en esta época del año y con un año electoral enfrente; no nos molesta, tienen sus pretensiones, pero nosotros también tenemos las nuestras”.

Según pudo reconstruir Letra P, durante el último encuentro, el lunes, volvió a hablar de las obras pendientes de este año y las del próximo, la ejecución de los diversos programas provinciales, la reunión que los jefes comunales tuvieron con el Presidente, Alberto Fernández, a quien también fueron a pedirle recursos.

Por la noche, en Ituzaingó, en una cena compartida por una mesa ampliada de jefes y jefas comunales se dio el puntapié inicial para restaurar la Liga de las intendencias. Los encuentros serán periódicos e irán rotando las locaciones de la Primera y Tercera secciones electorales, los dos bastiones del peronismo para aguantar la presión de la oposición que va por todo. El último encuentro se había realizado en Avellaneda. De cada encuentro saldrá una foto y se harán trascender los planteos conversados. Mientras tanto, un grupo de media docena de intendentes se reúnen semanalmente para trazar las estrategias que luego son comunicadas al conjunto.

La Liga que se reedita cuenta con una treintena de intendentes e intendentas que no comprenden sólo a los municipios del conurbano, sino también a un grupo de jefes comunales del interior. Hay representantes de distintas tribus, como La Cámpora, con la intendenta Mayra Mendoza (Quilmes), Mariel Fernández, la dirigente del Evita que comanda Moreno; el ultra kirchnerista Mario Secco (Ensenada), los massistas Juan Andreotti (San Fernando) y Javier Osuna (Las Heras) y los barones del conurbano Juan José Mussi (Berazategui) y Alberto Descalzo (Ituzaingó), entre otros.

En un breve comunicado publicado en las redes sociales, el intendentismo blanqueó su preocupación por los recursos: “Destacamos la necesidad de recibir ayuda económica para recuperar el salario de los trabajadores municipales y para seguir dotando a los municipios de equipamiento y personal para la prevención del delito”, replicaron, al tiempo que le hicieron un guiño al ministro de Economía, Sergio Massa, al platear “la decisión de acompañar el programa Precios Justos”.