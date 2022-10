Para Macri, la sociedad argentina es “la más fracasada de los últimos 70 años”

Durante una gira que realizó en España, el expresidente Mauricio Macri criticó la actualidad nacional y aseguró que la “sociedad argentina debe ser la más fracasada de los últimos 70 años del mundo” ya que en el pasado supo ser parte de “las cinco más ricas” a nivel global y hoy registra “niveles de pobreza del 50%”.

desPertar Un análisis útil para enfrentar

una realidad desafiante Recibilo todas las mañanas en tu mail Suscribite

desPertar Un análisis útil para enfrentar una realidad desafiante Recibilo todas las mañanas en tu mail Suscribite

"De mi querido país quiero decirles que claramente debe ser la sociedad más fracasada de los últimos 70 años", aseguró durante una reunión de la Fundación Internacional para la Libertad, que preside el escritor peruano Mario Vargas Llosa, en la que agregó: "Era de las cinco más ricas y hoy estamos llegando a niveles de pobreza del 50% en muchas regiones del país”.

Para el líder del PRO, esta actualidad genera “mucho dolor, mucha tristeza” y que “mucha gente” esté “angustiada” y “desesperanzada” sin entender “por qué” pasa. Sin embargo, se mostró optimista de cara al futuro y especialmente ante las elecciones presidenciales de 2023, en las cuales aún no se sabe si competirá, ya que “ahora está pasando algo distinto en Argentina”.

También podés leer Nostalgias de un peronista: Pichetto pide un liderazgo en JxC y postula a Macri

“Aquello que algo siempre se quejó Mario (Vargas Llosa), cada vez que fue (al país), era por qué siempre votábamos los argentinos a los que llevaron desde ese lugar (de economía exitosa en el mundo) a este lugar de decadencia”, manifestó y agregó: “Tal vez era un proceso largo y se está viviendo un verdadero aprendizaje”.

En el video que circuló por las redes sociales, el expresidente retomó un dicho norteamericano para explicar la actualidad argentina: “Los americanos dicen learning by doing (-en inglés- aprender haciendo), yo digo que los argentinos hacemos learning by suffering (aprender sufriendo)”.

Desde Madrid, Macri calificó como un “populismo salvaje” al kirchnerismo, a quien acusó de haberle generado “un enorme daño” a su familia. “Los atacó sistemáticamente hasta demolerlos económicamente. Eso me llevó hasta enfrentamientos muy grandes con mi padre (Franco), que en paz descanse”, relató.

También en tono electoral, Macri sostuvo que la Argentina “está empezando a tomar color” porque “no estaba escrito que esto (el populismo) tenía que continuar eternamente”. “El año que viene, el país que inventó el populismo con Evita (Perón) y (Juan Domingo) Perón tal vez sea el primero en sacárselo de encima y lo exporte al mundo, que (ahora) está abrazando al populismo con mucho entusiasmo”, profundizó.

También podés leer Larreta dijo PASO y detonó el Lollapalooza antigrieta de Schiaretti y Manes

“Vienen 20 años de crecimiento en Argentina como tuvimos al principio del otro siglo. Argentina va a volver a tomar el rumbo de la sensatez, la cultura del trabajo y la meritocracia que son los valores que se fundan en la libertad”, completó.