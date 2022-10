En modo zen, Fernández y Schiaretti evitaron fricciones pensando en 2023

CÓRDOBA (Corresponsalía) La incomodidad que Juan Schiaretti expresa cada vez que su costado institucionalista lo obliga a compartir escenas con referentes nacionales del Frente de Todos (FdT) es inocultable. Las sonrisas y los gestos ampulosos que suele desplegar en sus recorridas y encuentros políticos quedan a un costado para abrir paso a momentos en donde el modo ceremonial que indica el protocolo se activa de manera automático. Ese perfil se impuso este lunes, cuando junto al presidente Alberto Fernández encabezó el acto en el que se firmó un acuerdo entre la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) y la empresa VENG para el desarrollo del lanzador argentino de satélites Tronador II.

Dejando a un costado las críticas que sostiene hacia la administración nacional, el cordobés valoró el trabajo mancomunado y celebró la continuidad de las políticas en materia aeroespacial que el país sostiene en los últimos años. “Tiene que ser un planteo estratégico, tener continuidad en el tiempo y ser una política de Estado, más allá de los avatares que depare la situación socioeconómica”, dijo el gobernador en el acto que se desarrolló en el predio que la CONAE tiene en Falda del Cañete.

“En estos tiempos en los que todo parece ser de desánimo, miren, todo esto lo han hecho argentinos y argentinas. Quiero ponerlo en valor y, como bien dijo el gobernador, lo ha hecho el Estado, a veces asociado con provincias y también con empresas privadas. Hay que dejar las disputas de lado, que aparezcan cuando haya que votar, pero que después todos unamos esfuerzos para poder llegar a cada argentino y hacerle la vida más fácil”, asintió el Presidente al hacer uso de la palabra. Casi una ofrenda de paz entre dos mandatarios que tienen que en claro que no continuarán en sus cargos después de 2023. Schiaretti no tiene reelección. El Presidente parece no tener margen para intentarlo. A diferencia de la última visita de Fernández a Córdoba, el equipo de prensa del gobierno provincial dio cuenta de la visita presidencial y arrobó metódicamente al gobernador. Schiaretti no retuiteó.

“Para Córdoba es muy importante la presencia de la CONAE desde hace ya más de 30 años, como es importante la presencia de la mayoría de los trabajadores de VENG y la presencia de FADEA. Para tener una dimensión, debemos decir que en el complejo aeroespacial que se desarrolla en Córdoba hay cerca de 1700 empleados y tenemos alrededor de 20 pymes tecnológicas que, junto a los organismos estatales y las universidad, forman este complejo aeroespacial cordobés que está integrado al complejo de la Argentina”, detalló Schiaretti, que también destacó el papel del Estado en sus “expresiones de impulso y desarrollo”.

En la primera fila, Pablo Carro, Gabriela Estévez y Eduardo Fernández, representantes cordobeses del FdT en la Cámara de Diputados, sonrieron. El intendente de Villa María, Martín Gill, y la titular de la Fábrica Argentina de Aviones Brigadier San Martín (FADEA), Mirta Iriondo, también presenciaron ese momento en que el gobernador verbalizaba una idea que al frentetodismo siempre le costó imponer en la discusión mediterránea: la importancia de la presencia del Estado nacional en el desarrollo que se expresa en Córdoba.

El contexto de la tercera visita del Presidente a la provincia da cuenta de un replanteo general en los armados políticos del panperonismo en Córdoba, en la que Schiaretti busca la mejor manera de asegurar la continuidad del cordobesismo con la candidatura de Martín Llaryora y coquetea con una proyección nacional que por el momento no se efectiviza, pero tampoco se aborta.

Con ese telón de fondo, sin exponer críticas, el cordobés aprovechó la tribuna para mostrar sus dotes de estadista y reivindicar planteos que tienen que ver con el federalismo y el perfil desarrollista que intenta “exportar” al resto del país. En esa línea se inscriben los insistentes pasajes discursivos en los que destacó la necesidad de avanzar con políticas de Estado que “superen los diversos gobiernos que pueda haber y las contingencias socioeconómicas que pueda tener la Argentina”. En esos pasajes también dejó flotando su desconfianza con el rumbo económico nacional y, sin decirlo, llamó a “salir de la grieta por arriba”.

La discusión política nacional también transita por estas horas un debate en torno a la posibilidad de una inicitaiva del oficialismo para suspender las primarias. Extendiendo la reciente historia de desencuentros entre Schiaretti y el Presidente, ni siquiera ese punto sirven para unificar criterios. Mientras el cordobés ha sido un férreo opositor histórico a las PASO, que nunca se aplicaron en la provincia, Fernández ha valorado la herramienta en reiteradas oportunidades y, dentro del espectro oficialista nacional, es el más reacio a avanzar en su suspensión.

En la vida política provincial, la polarización entre el schiarettismo y Juntos por el Cambio (JxC) pone al FdT en un rol arbitral que podría complicar las aspiraciones de Llaryora si no hay ruptura opositora. En ese sentido, se vienen desarrollando varios actos en los que las patas del oficialismo nacional empiezan a mostrar su músculo en la provincia, sin transparentar estrategias, pero sin descartar, de plano, ninguna posibilidad.

“Sabemos que tenemos capacidad de condicionar, pero lo que realmente queremos es que los lineamientos políticos de nuestro proyecto sean parte de la discusión”, dijo Estévez en una entrevista televisiva el domingo por la noche. “No queremos discutir cargos. Queremos discutir el proyecto político para la provincia de Córdoba porque siempre hemos tenido la vocación de sostener un proyecto que le transforme la vida a la gente”, aseguró la diputada en el programa Vuelo Nocturno, que se emite por el universitario Canal 10 de Córdoba, en la que dejó flotando la idea de comenzar a trabajar para presentar una lista propia del FdT en las elecciones provinciales del año que viene.

Varias de las figuras presentes en el acto de esta tarde en Córdoba, de uno y otro lado, esperan que esa posibilidad se diluya con el paso de los meses.