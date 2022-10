Yo, porteña: Vidal esquiva el barro de la interna santafesina

SANTA FE (Corresponsalía) La diputada María Eugenia Vidal desembarcó en Santa Fe para visitar distintas localidades, entre ellas Rafaela donde amadrinó la Mesa provincial de Juntos por el Cambio, y si bien se mostró confiada en que el próximo gobierno provincial será dirigido por una figura de Juntos por el Cambio (JxC), evitó meterse en el armado de cara a 2023 y en las internas que atraviesan a la coalición. Menos que menos, señaló con el dedo alguna preferencia. Visita, se muestra, pero no opina.

La exgobernadora bonaerense llegó a Santa Fe con el objetivo de instalarse en el centro de la escena política del PRO y JxC mientras amaga con ser candidata a presidenta, pero no enciende los motores. Se mostró en la capital provincial junto a parte de la mesa de su partido a nivel local y un sector del radicalismo. Estuvieron Cristian Cunha, presidente del PRO Santa Fe, Federico Angelini, vicepresidente del espacio a nivel nacional, Sebastián Mastropaolo, presidente del PRO en la ciudad, los radicales José Corral y Mario Barletta, exintendentes santafesinos, y Adriana Molina, actual concejala y posible candidata a intendenta, entre otras figuras.

Vidal le esquivó al barro de la interna de JxC en esta provincia y no emitió opinión sobre las candidaturas a la gobernación para el próximo año. Se barajan diversos nombres y posibilidades para armar las fórmulas, sin embargo eligió el silencio. Las definiciones aún están supeditadas a lo que pueda pasar con el “gran armado opositor”. “Hay muchos candidatos que podrían ser y no me parece que yo tenga que abrir esa discusión hoy. Vengo a acompañar a un equipo y luego ese equipo seguramente tendrá más de un candidato”, se desligó. Sin embargo, no tambaleó al asegurar quién ganará los comicios: “No tengo ninguna duda que de JxC va a surgir el futuro gobernador o gobernadora de la provincia”.

Una de las grandes discusiones que atraviesa a la oposición santafesina es qué hacer para ganarle al peronismo en 2023. Las opciones son varias, pero la mayoría confluyen en armar un “frente de frentes” o “espacio no peronista” integrado por JxC, el socialismo y CREO, el sello del intendente de Rosario, Pablo Javkin. Allí se chocan algunas posturas, por ejemplo, hay quienes se niegan a dejar la coalición por la importancia que tiene su sello, mientras que otros partidos reniegan de integrar el armado cambiemista.

De esa discusión Vidal también se excusó de opinar. "Cada una de las mesas de JxC en cada provincia define cómo va a constituir su espacio”, respondió, olímpica, ante la consulta.

Con el federalismo como uno de los puntos fuertes de su discurso, y hasta con críticas al reparto de subsidios al transporte, volvió a reforzar que cada distrito debe tomar sus propias decisiones. “¿Cómo voy a venir yo desde Buenos Aires a decirle a los partidos que conforman JxC Santa Fe qué tienen que hacer con Santa Fe? ellos viven acá y corresponde que ellos definan si tiene que ser un frente de frentes o no, y voy a ser respetuosa de eso”, explicó la legisladora que visitó Santa Fe, Sunchales, Rafaela y el martes hará lo propio en Rosario.