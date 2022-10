¿Arranca o no arranca? Vidal sigue diciendo "sí, pero…"

SANTA FE (Corresponsalía) María Eugenia Vidal está en la línea de largada, pero no se lanza a la carrera a pesar de que hace rato no oculta sus intenciones y ganas de ser presidenta de la Nación. La exgobernadora bonaerense se encuentra de gira en Santa Fe, donde acompañará la Mesa provincial de Juntos por el Cambio (JxC) y en la capital provincial contó que está “en la tarea de escuchar a la Argentina, en la de recorrerla y, sobre todo, en la de sentirla”. Haciendo equilibrios internos, habló de que espera que la candidatura del año que viene pueda resolverse con diálogo, aunque le parece “válido” dirimir diferencias en las PASO.

“No es tan importante lo que pase conmigo el año que viene como lo que pase con el país”, declaró Vidal en una conferencia en la que no nombró a ninguna persona del PRO, salvo al expresidente Mauricio Macri para hablar de su gobierno. “Ya he dicho públicamente que me gustaría ser presidenta; creo que, después de haber gobernado la provincia donde viven 17 millones de argentinos, sería un hermoso desafío gobernar la Argentina”, dijo. De a poco se sube al ring de una interna amarilla que está al rojo vivo, tanto como la de Juntos por el Cambio (JxC).

Vidal, que ya recorrió 15 provincias y para fin de año espera haber pisado todos los distritos del país, evita meterse en cuestiones internas y vuelve a marcar su rumbo afirmando que ya está trabajando en un “plan de gobierno”. “¿Me preparo para ser presidenta? Sí, pero lo más importante no es eso, la Argentina necesita, además de un liderazgo, un equipo, una generación de dirigentes que quiera cambiar”, detalló rodeada de figuras locales del PRO y un sector del radicalismo.

Con sus objetivos políticos sobre la mesa, empezó a acudir al federalismo como uno de los temas que colocará en el centro de su discurso. Explicó que en cada provincia que visita le gusta ir a varias localidades y no solamente a las capitales porque trata de "escuchar al interior profundo”. Además, comentó que en Santa Fe visitó la capital provincial, Sunchales y Rafaela y el martes llegará a Rosario.

En esa línea, aseguró que la discusión de los subsidios al transporte le parece "justa": "Definitivamente, el interior del país está desbalanceado en relación a la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, señaló.

El nudo de la interna

¿Qué fórmula se presentará en 2023? La pregunta no tiene respuesta. Vidal no negó la existencia de ciertos chispazos internos en el PRO y JxC. Sin embargo, comentó que cree “en los acuerdos y consensos internos”. Si el PRO no logra sintetizar una fórmula presidencial porque más de una persona quiere ser candidata, lo cual considera válido, “está la posibilidad de que la gente elija en las PASO".

En ese sentido, defendió la herramienta. "Me parece el mecanismo más transparente que puede haber”, dijo. Eso sí, indicó que luego debe haber un “compromiso” de todas las partes de trabajar “con quien sea”.