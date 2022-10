De Mendiguren, contra el eslogan: "Para ceder, primero debemos crecer"

MAR DEL PLATA (Enviado) El secretario de Industria, José Ignacio De Mendiguren, reclamó debatir el modelo de crecimiento que el empresariado que participa del 58º Coloquio de IDEA plantea en su lema Ceder para Crecer, al distinguir entre exportaciones primarias y las de valor agregado. Si bien es uno de los pocos funcionarios nacionales que se acercó al cónclave y se mostró dialoguista con las empresas grandes del país, salió al cruce de esa parte del sector privado al pedirle que primero defina y haga pública su postura sobre la creación de riquezas y el impacto en el poder adquisitivo de los trabajadores.

En una entrevista con Letra P, comparó el aplauso que recibió de parte de los empresarios de IDEA al último exministro de la Producción de Cambiemos, Dante Sica, con el respaldo que tuvo la economista y consultora Diana Mondino durante su participación en el encuentro de la Unión Industrial de Córdoba (UIC), realizado días atrás en esa provincia mediterránea, en donde también estuvo De Mendiguren.

El actual funcionario y el exministro mantuvieron un tenso cruce en un panel sobre inserción en el mundo. De Mendiguren había destacado los números de crecimiento de la actividad económica durante los últimos dos años, e incluso pronosticó nuevas subas en el 2023. Pero Sica lo refutó: "Creer que una economía con cepo y regulaciones puede servir para crecer es agraviar el pensamiento de todos los que estamos acá". Esa respuesta generó el aplauso más fuerte que se escuchó en el Sheraton Hotel. Después de decirle que "una cosa es el power point y otra es la gestión", el representante de Sergio Massa en el evento, contragolpeó, al recordarle al exfuncionario cambiemita algunas medidas del gobierno de Mauricio Macri: "Empezaron sacando el cepo y después lo pusieron. Liberaron las tarifas y terminaron congelándolas".

Después del cruce, De Mendiguren habló con Letra P.

- En el Coloquio de IDEA el lema es Ceder para Crecer, pero usted hizo un replanteo, ¿cuál fue?

- Para saber qué debemos ceder, primero debemos crecer. Si existe el proyecto es de crecimiento, sabe lo que puede aportar. Por ejemplo, la industria automotriz hace tres años mostró un horizonte, lo que se podía transformar, cómo se podía insertar en el mundo, y a partir de ahí citó a todos: vino el gobierno, vino la UOM (Unión Obrera Metalúrgica), vino SMATA (Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor), vinieron los autopartistas y todos entendieron de qué estaban hablando. Ante esa zanahoria, decidieron ceder.

- En IDEA plantean el desafío de crecimiento...

- Si querés crecer, se puede hacer de distintas formas, cosa que no se habló acá. Se puede crecer aumentando la pobreza, generando desocupación, o se puede crecer y desarrollarse con inclusión de todas las personas. Por eso hay que ver cuál es modelo, ¿el que vende poroto de soja o el que vende biocombustibles? El de poroto de soja, olvidate. O exportás con 35 millones de argentinos; o tenés que decir, con todas las letras, que el modelo argentino sale al mundo con salarios bajos.

- ¿En IDEA entienden este concepto de rol de empresario?

- Son varios. Lo que no entendemos es que hay que jugarse al crecimiento económico. Segundo, definir qué crecimiento; porque, por ejemplo, los países árabes, que son exportadores de petróleo, crecen, porque si el barril se va a 110 dólares, el PBI vuela. Pero convive un jeque que es capaz de construir islas artificiales, con un beduino que vive en el medio de la arena. Eso es crecer, pero no desarrollarse.

- ¿El reclamo planteado es la inserción en el mundo o no?

- Insertarse en el mundo, con qué modelo. Exportando porotos de soja no es insertarse, porque no necesita esfuerzo ya que te compran, no necesitás vender. Pero, si querés insertarte con el modelo de la economía de conocimiento o vendiendo fideos, hay muchos países que no te quieren comprar, porque los quieren hacer ellos. Para eso hay que buscar otros mercados y se necesita todo un replanteo.

- Lo aplaudieron a Sica, que sería la contraparte del modelo actual...

- En la Unión Industrial de Córdoba también aplaudieron a Mondino, que decía que el Gobierno era un marido maltratador, porque primero te pegaba, pero después te daba una flor, en relación a los créditos subsidiados. A veces a los industriales nos cuesta encontrar las políticas que realmente te ayudan, a contraposición de las que pasan un tiempito y después nos destruyen.