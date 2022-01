El dólar blue llegó a $211 y alcanzó un nuevo récord

El dólar blue llegó este martes a $211 y superó así el récord de $210 que había alcanzado el 30 de diciembre de 2020. En el segmento mayorista, la divisa estadounidense se ubicó en $104,17, mientras que la cotización en el Banco Nación se mantuvo en $109.

A su vez, el dólar ahorro alcanzó los $179,85. Por su parte, el contado con liquidación subió a $213,97 y el MEO trepó hasta 204,29 pesos.

Los bonos argentinos sumaban su duodécima rueda con caídas y elevaron el Riesgo País, que rompió la barrera de los 1.900 puntos y alcanzó los 1.910.

Esta nueva suba en la cotización paralela agranda la brecha respecto al tipo de cambio oficial, y deja una diferencia de más de 102% en cuanto al mayorista y de un aproximado de 92% en comparación con el promedio minorista.

En tanto, fuentes de mercado estimaron que el Banco Central finalizó la jornada con un saldo negativo de alrededor de 50 millones de dólares, para abastecer la demanda de divisas en el segmento mayorista.

El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 214 millones, en el sector de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) se registraron operaciones por US$ 52 millones y en el mercado de futuros Rofex se transaron US$ 510 millones.