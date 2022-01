Reapareció Ginés: "No hice nada incorrecto, quizás alguna estupidez"

A casi un año de su salida del gabinete nacional por el escándalo conocido como el vacunatorio VIP, reapareció el exministro de Salud Ginés González García y dijo que su expulsión del gobierno del Frente de Todos (FdT) le dejó “un dolor grande, muy difícil de ser superado” y defendió su gestión al asegurar que no hizo “nada incorrecto”, pero reconoció que quizás cometió “alguna estupidez”.

“(Estoy) con la tranquilidad de que no hice ninguna cosa que no estuviera habilitado, no hice nada incorrecto, pero quizás cometí alguna estupidez”, afirmó en diálogo con FM Delta y, en referencia a las personas que se vacunaron en las oficinas del Ministerio de Salud, agregó: “Como consecuencia de que se negaron a ser vacunados en el lugar en el que les tocaba, el Hospital Posadas, aparecieron por el ministerio en un día en que yo no estaba".

El también exembajador en Chile no descartó la posibilidad de que su expulsión de la administración nacional haya sido “una cama”, aunque reconoció que no tiene pruebas para demostrarlo. "A la distancia pienso... Me lo dicen muchos que por ahí no pudo haber sido fortuito, algunos creen que fue una emboscada, una cama. Yo no tengo pruebas", detalló.

La expulsión de González García del gobierno de Alberto Fernández ocurrió en febrero de 2021, luego de que el periodista Horacio Verbitsky admitiera en una entrevista radial que se vacunó gracias a las gestiones hechas por el propio ministro. “Llamé a mi viejo amigo Ginés González García. Me dijo que tenía que ir al hospital Posadas. Cuando estaba por ir recibí un mensaje del secretario de Ginés que me dijo que iba a venir un equipo de vacunadores al ministerio y que fuera allí a darme la vacuna”, relató en aquel momento el periodista. A partir de ese moment,o se descubrió que otras personalidades de la política y el sector privado habían recibido sus correspondientes inoculaciones contra el covid-19 de forma anticipada sin respetar la segmentación de turnos dictada por el propio gobierno nacional.

“Es raro porque no soy amigo de Verbitsky”, manifestó Ginés este miércoles y rechazó que el periodista se haya vacunado por un lazo de amistad mutuo. “Se vacunó porque tenía 79 años y estaba entre los que se vacunaban en ese momento. Es difícil de explicar y después fue usado como bandera de combate por la oposición”, agregó.

En este sentido, González García lament la falta de acompañamiento de Alberto Fernández. “No me pareció justificable lo que pasó conmigo y se lo dije”, manifestó con relación al jefe de Estado y completó: “En última instancia, si uno quiere conducir, tiene que bancar; sino, es difícil. Hubiera querido hablar, decir la verdad, que no era mi verdad, sino la verdad y nada más".