Manes: “No queremos la experiencia de haber gestionado las frustraciones”

El precandidato a diputado nacional por el radicalismo, Facundo Manes, encabezó el último acto de campaña en la ciudad de La Plata, de cara a la carrera electoral del 12 de septiembre. En una jornada de lluvia, al que el neurocirujano calificó como de épica, el aspirante al Congreso sostuvo que “hay que ganarle al kirchnerismo para transformar Argentina” y respondió a las críticas internas que cuestionan su inexperiencia: “No queremos la experiencia de haber gestionado las frustraciones”, dijo.

También podés leer Vidalismo residual, exmassistas y más: el ADN multitarget de la lista de Manes

En un acto en Plaza Moreno y bajo una tenue lluvia, el precandidato de Dar el Paso recordó al platense René Favorolo en el inicio de un discurso en el que en varias ocasiones apeló a recordar a Joaquín V. González, el fundador de la UNLP, Astor Piazzolla, José de San Martín y Martin Luther King. "Esta lluvia nos da más épicas, deben ser las lágrimas del doctor René Favaloro, expresa lo mejor de la Argentina, la decencia, a educación pública y el trabajo duro", dijo.

"No hay que hacerle caso a la máquina de impedir que es este gobierno. Son los que quieren que nada cambie. El domingo 12 de este mes tenemos que expresar la voz del pueblo argentino", señaló Manes durante un acto en la Plaza Moreno de la capital bonaerense.

Durante el discurso, el precandidato indicó que en la actualidad se genera una "alternativa que camina por encima de la grieta y los únicos derrotados" del proceso electoral de este año "serán los que se conforman con la situación actual".

"Hay que pensar en el bien común. Las pandemias siempre cambiaron a las sociedades. Se puede salir mejores o peores. Argentina llegó débil a esta situación, en medio de una crisis que es la peor de su historia. Debemos unirnos para salir mejores", aseguró.

También podés leer Manes en el conurbano, en modo mesías de la resurrección radical

Manes, además, se refirió a las críticas que recibe su espacio por la falta de experiencia y, al respecto, indicó que a los integrantes de su lista no se los puede acusar de "haber sido responsables de haber dejado un país empobrecido con una inflación que come los ingresos de los argentinos. No queremos la experiencia de haber gestionado las frustraciones. No queremos la experiencia de un país sin trabajo. La solución está en la educación, en la Universidad, en la ciencia y en la tecnología, integrado todo con la producción. Es educación, educación y educación", exclamó.

"Los argentinos nunca nos rendimos. Hay que ganarle al kirchnerismo para transformar Argentina. Hay que dejar atrás la crisis educativa, no queremos este modelo. Les vamos a ganar en noviembre y en el 2023, lo vamos a hacer con ideas, porque es aquí y ahora. Debemos torcer esta decadencia con compromiso. El último gran proyecto que tuvo el país fue la democracia y ahora es la modernidad", puntualizó.