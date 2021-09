Vidal no respaldará una modificación a ley que limita las reelecciones

María Eugenia Vidal envió un claro mensaje político desde la Ciudad de Buenos Aires a los intendentes bonaerenses que buscan eludir el límite legal a sus reelecciones. "Nuestros valores están en contra de la eternización en el poder", aseguró en una entrevista en La Nación+. Con esta definición, pese a no tener injerencia directa en la agenda de la provincia, marcó el posible compás de legisladores y legisladoras que aún le responden y avisó que no respaldará una posible modificación en este sentido.

También podés leer El 2x1 de intendentes: mudanzas y habilitación para volver en 2023

Desde hace algunos meses, un grupo de jefes comunales del oficialismo y la oposición elabora distintas hipótesis para intentar eludir la Ley 14.836, impulsada por el Frente Renovador y sancionada en 2016, que pone fin a las reelecciones indefinidas a nivel de intendencias y cargos legislativos en la provincia de Buenos Aires.

La iniciativa, que nadie expresa de manera pública, surgió a instancias de que una buena parte quienes gobiernan los distritos bonaerenses no podrá ser electa nuevamente en 2023. En esa grilla figuran algunos dirigentes con gran volumen político y territorial como Jorge Macri (Vicente López), Julio Garro (La Plata), Diego Valenzuela (Tres de Febrero), Néstor Grindetti (Lanús) y Gustavo Posse (San Isidro), por el lado de la oposición, y Fernando Espinoza (La Matanza), Julio Zamora (Tigre), Fernando Gray (Esteban Echeverría) y Mario Ishii (José C. Paz). por el lado del oficialismo.

Consultada sobre los llamados barones del conurbano luego del acto que el Frente de Todos montó en tierras de Ishii, la candidata porteña recordó que el jefe comunal de José C. Paz no podrá intentar retener el distrito en 2023. "Vamos a empezar a caminar otra etapa del país. Gracias a que durante nuestro gobierno salió la ley que limita las reelecciones indefinidas para los intendentes, Mario Ishii no va a poder ser candidato", dijo.

En este sentido, Vidal negó que dirigentes de su espacio planifiquen una modificación de la ley que su gobierno acompañó hace cinco años. "Es falso; nosotros no acordamos nuestros valores y nuestros valores están en contra de la eternización en el poder. Eso está mal, lo cambiamos durante nuestro gobierno y lo vamos a defender", aclaró y remarcó que "el 12 de septiembre se abrió una pequeña luz de esperanza y eso se va a profundizar el 15 de noviembre".

De esta forma, la exmandataria delimitó las maniobras de algunos de los jefes territoriales de su espacio político, que veían la posibilidad de gambetear la ley a través de la Justicia o un nuevo proyecto legislativo. Tal como dio cuenta este medio, hasta ahora los únicos que podrán competir por un tercer mandato consecutivo al frente de sus municipios son aquellos que solicitaron licencias este año para asumir nuevas responsabilidades.

Los casos más recientes son los de los intendentes Martín Insaurralde y Leonardo Nardini, de Lomas de Zamora y Malvinas Argentinas, respectivamente, quienes ingresaron al gabinete de Axel Kicillof. La mudanza antes de que se cumplan dos años desde la última vez que fueron elegidos evita que el actual mandato se contabilice como un período, por lo que estarán habilitados para volver a competir por el cargo en 2023. El malvinense transita su segundo mandato. El lomense conduce el distrito desde 2009, con una interrupción de un año cuando se fue al Congreso como diputado nacional.