Gabinete en transición: reunionismo, mudanzas y negociación por cargos

El nuevo gabinete del gobernador Axel Kicillof está en marcha. Tras la jura, las primeras 24 horas fueron para acomodar un tablero que todavía está incompleto. Las negociaciones para definir quiénes se quedan, quiénes se van y adónde se multiplicaron durante toda la jornada de este miércoles entre reuniones y llamadas cruzadas. El nuevo jefe de asesores, Carlos Bianco, se queda con una importante estructura y se lleva a todos los suyos. Su sucesor, Martín Insaurralde, aún no definió equipo, pero ya se mostró activo reuniéndose con su par nacional, Juan Manzur. La ministra de Gobierno, Cristina Álvarez Rodríguez, mantuvo reuniones con el equipo de Teresa García. En Infraestructura, se lotea entre nuevos y viejos, la mega estructura ministerial que ahora comanda Leonardo Nardini.

Son horas de incertidumbre para muchos de los funcionarios y funcionarias bonaerenses que vieron modificados sus ministerios con los cambios de gabinete que se concretaron este martes con la llegada de Insaurralde, Nardini, y Álvarez Rodríguez. Las reuniones y cruces de llamadas están a la orden del día a la espera de definiciones de una transición que llevará tiempo en decantar.

Tras la jura del martes, dos de los flamantes ministros, Insaurralde y Nardini, compartieron una cena improvisada en la casa del presidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Federico Otermín. Estuvieron también Máximo Kirchner; el intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares; los diputados Facundo Tignanelli y Juan Pablo De Jesús; y el secretario de Hábitat de la Nación, Santiago Maggiotti. Llegando el mediodía del miércoles, participaran del acto que el presidente Alberto Fernández encabezó en José C. Paz, para poner luego en funcionamiento la maquinaria de la transición.

Bianco, exjefe de Gabinete y actual jefe de asesores acomodó rápidamente su estructura y levantó campamento de las oficinas que ocupó desde diciembre de 2019. Mediante un decreto firmado el mismo martes, Kicillof creó la Jefatura de Asesores del Gobernador con un organigrama enorme, que Bianco completará con el equipo de trabajo que lo acompañó hasta ahora. “Acá seguimos todos”, afirmó a Letra P un colaborador cercano al dueño del Clio. Es que la estructura que el gobernador pensó para su amigo y mano derecha tiene rango de secretaría, cuenta con cuatro subsecretarías y una veintena de direcciones desde donde Bianco trabajará directamente para Kicillof.

Insaurralde no dejó trascender aún cómo conformará su equipo de trabajo. Aunque por el traslado de su antecesor y todo su equipo a otra área tiene todos los casilleros liberados. Se espera que la única área que mantenga a su titular sea Lotería, ocupada actualmente por Omar Galdurralde, que, pese a estar bajo la estructura que ocupaba Bianco, responde al intendente de Lomas de Zamora.

En su primer día, Insaurralde se mostró activo más allá de las reuniones privadas. Se reunió con su par nacional, Manzur, según dijo, para “ordenar y planificar el trabajo conjunto entre el gobierno nacional y provincial con el objetivo de fortalecer las políticas de producción y creación de empleo”.

Aunque muchos de los funcionarios y funcionarias no tenían confirmada su permanencia, en la tarde de este miércoles, la ministra Álvarez Rodríguez encabezó reuniones con su equipo y con el de Teresa García para llevar adelante una transición ordenada. Según dejaron trascender desde su entorno, en las próximas horas deberían estar las definiciones. Cabe recordar que García continuará al frente de la organización de los comicios, tarea que tuvo a su cargo de cara a las PASO. Lo hará sin cargo y ad honorem.

El ruido más grande está en el monstruoso ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos. La mega estructura está en plena negociación. Su extitular, Agustín Simone, pasó todo el miércoles reunido con su equipo más cercano en oficinas de la Ciudad de Buenos Aires. A su nuevo puesto de trabajo, el Instituto de la Vivienda, llevaría, en principio, a tres de sus subsecretarios: Ernesto Selzer (Obras Públicas); Ignacio Negroni (Planificación) y Fernando Maresca (Legal, Administrativa y Técnica), quienes el mismo lunes vaciaron sus oficinas y dejaron el lugar. Los otros tres subsecretarios (Hidráulica, Energía y Vialidad) se pusieron a disposición de Nardini y a última hora del miércoles aún esperaban definiciones.

Nardini no tuvo mucho tiempo para estar en el ministerio. Gran parte de las horas del día las ocuparon este miércoles en el acto en José C. Paz y la asunción en Malvinas Argentinas de su sucesora, Noelia Correa. Según pudo saber Letra P, subsecretarias y direcciones se negocian por estas horas entre los intendentes y no se descarta que incluso otro jefe comunal pueda desembarcar en alguna de ellas.