“El desarrollo rural y la obra pública serán los ejes de la campaña”

El jefe comunal de Carlos Casares, Walter Torchio, encabeza la lista de aspirantes a ocupar una banca en el Senado bonaerense del Frente de Todos por la Cuarta sección electoral, y será uno de los encargados de llevar el mensaje del gobierno al noroeste bonaerense, una de las zonas más reticentes al voto peronista. En diálogo con Letra P, dijo que la obra pública y el desarrollo rural serán ejes de su campaña, junto a la gestión en la pandemia y la vacunación. Destacó el reconocimiento a los jefes comunales por parte de la dupla Cristina y Alberto Fernández, Máximo Kirchner y Sergio Massa y remarcó la importancia de lograr mayoría en la Cámara alta para acompañar la gestión de Axel Kicillof. Además, criticó la aplicación de la ley que pone tope a las reelecciones: “No debería legislar hacia atrás”, dijo. Y afirmó que no tendría ningún reparo en volver a postularse como intendente.

-¿Qué evaluación hace del cierre de listas?

-La del distrito y la seccional contienen a todos los sectores. Estoy agradecido de que hayan pensado en mí para encabezar. En la nacional, Victoria (Tolosa Paz) es una muy buena candidata.

-¿Siente que finalmente hubo reconocimiento a los intendentes y a las intendentas en las listas?

-Ha sido muy importante para los intendentes que nos dieran ese espacio. Agradecemos y valoramos profundamente la apertura de Cristina (Kirchner) y de Máximo (Kirchner) y el esfuerzo de Sergio (Massa) y de Alberto (Fernández).

-En la Cuarta sección se ponen en juego siete bancas, ¿cuál es el objetivo real que se plantea el oficialismo?

-Intentamos llegar a los vecinos y hacer la mejor elección para defender el proyecto de gobierno. Es relevante tener una mayoría en la Cámara.

-¿Esperan lograr un resultado parecido al de 2019, cuando quedaron a dos puntos de la JxC?

-Tenemos elementos que deberían ser valorizados positivamente. Nunca detuvimos la obra pública, incluso en distritos conducidos por otras fuerzas, y llevamos adelante una enorme campaña en la pandemia.

-¿Cuáles serán las principales propuestas con las que encararán la campaña?

-Con dos ejes que son importantes: el programa de Desarrollo Rural y la realización de la obra pública, además de la defensa de lo realizado durante la pandemia. Defendemos la participación del Estado como un elemento que permite equilibrar la balanza. En el desarrollo rural, mejorar los caminos rurales.

-¿Qué la oposición compita en interna, perjudica o beneficia al Frente de Todos?

-No nos preocupa. La última gobernadora va de candidata en la Ciudad de Buenos Aires y el vicejefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires va de candidato en la provincia de Buenos Aires, es raro.

-¿Cómo se ve en un cargo legislativo después de tantos años en uno ejecutivo?

-Vamos a intentar hacer lo mejor que podamos, siempre escuchando a nuestros vecinos.

-¿Cómo ordena la sucesión en Carlos Casares?

-Tenemos el mismo equipo de gobierno desde 2011. Mi primer candidato a concejal es la misma persona que ha sido primer candidato en 2011, en 2015 y en 2019. Cuando estoy con licencia, el asume el rol de intendente interino. No debería modificarse nada.

-¿Qué opina de la ley que pone tope a las reelecciones? Se dice que algunos intendentes son candidatos para esquivar la norma, ¿es su caso?

-Siempre fui crítico de la Ley, no debería legislar para atrás. Nunca estuve de acuerdo con que se computara el periodo iniciado en 2015, porque fue una ley que se votó luego y se reglamentó mucho más tarde, por lo tanto, me parece que ese mandato de 2015 no debería correr. Me gusta mucho ser intendente, así que no tendría ningún reparo en volver a postularme.