Lewandowski: "Buscamos terminar con la vieja política que no le sirve a nadie"

Marcelo Lewandowski, precandidato a senador del Frente de Todos por la lista Celeste y Blanca que apoya el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, aseguró que "hay una forma distinta de hacer política y concebirla". "Buscamos terminar con la vieja política, que no le sirve a nadie. Hay mucha juventud, ya sea en la gestión y en los candidatos, y eso reconforta”, afirmó durante un desayuno de trabajo en Colastiné Norte con la ministra de Infraestructura, Silvina Frana, el precandidato a diputado Marcos Castelló, la precandidata al Concejo de la capital provincial, Jorgelina Mudallel y otras figuras precandidatas del Departamento La Capital.

“Aquí hay una coherencia política, una mirada común de productividad, de crecer con empleo y formación. El modelo de país se traduce en la provincia con las particularidades de Santa Fe”, dijo Lewandowski y agregó: “Si conjugamos esto y trabajamos en sintonía entre Nación y Provincia, lo potenciamos y proyectamos a los distintos pueblos y ciudades es la rueda perfecta. Eso trabajamos y defendemos”.

Según el senador provincial, “cuando uno recorre la provincia ve una incipiente reactivación de la economía, el proceso de vacunación que va logrando su objetivo, que las Pymes empiezan a moverse". "No lo decimos nosotros sino que lo muestra la realidad y los números concretos que por ejemplo aportan entidades como FISFE (Federación Industrial de Santa Fe)”, aseguró Lewandowski.

Y enumeró: “Hablamos de las distintas medidas que apuntan a la producción; los sectores que tienen que ver con el turismo ven cómo resurge esa alternativa; la Billetera Santa Fe, una política de Estado que ha dado un gran resultado en toda la Provincia y permite mover la economía; y el Boleto Educativo Gratuito que se va a empezar a sentir con la vuelta de las clases”.

Otro de los puntos de la charla fue la realización de obras públicas en distintos lugares de la provincia. “Todos hablan de la esperanza que significa que por fin se hagan las obras que se prometen y que las licitaciones se abren y se cumplen porque está el dinero. Aparte ven la concreción de trabajos en sus pueblos después de años de tantos postergación por no pertenecer al mismo signo político que la Gobernación”, contó. “El Plan Incluir no es solo para una ciudad o comuna del mismo palo. El beneficio no es para el presidente comunal o el intendente sino para el santafesino y santafesina que las recibe”, remarcó.