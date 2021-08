La Izquierda rosarina, contra el "grupo de amigos" del Concejo

El precandidato a concejal de Rosario por el Frente Izquierda Unidad, Octavio Crivaro, cargó contra la composición actual del Concejo: “Son un grupo de amigos que garantizan las peores condiciones de vida de los sectores populares”, afirmó. Dirigente del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS), encabeza la lista del espacio conformado también por el Partido Obrero y la Izquierda Socialista y que se enfrenta en las elecciones primarias al Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST).

El precandidato señaló a Letra P que el primer desafío es superar el piso mínimo de votos para las elecciones generales, al que considera “proscriptivo”. A nivel nacional representa un 1,5% de los votos emitidos (entre 45 mil y 50 mil sufragios en la provincia de Santa Fe) y para cargos municipales, el 1,5% del padrón (en Rosario, unos 12 mil votos). Plantea que es de suma importancia que la izquierda tenga una voz en el Concejo Municipal de Rosario y anticipó que esta “será disonante” en ese “grupo de amigos”.

-¿Cómo se preparan para las elecciones primarias?

-Siempre para la izquierda son peleas políticas muy desiguales. Nos enfrentamos a partidos que tienen recursos de todo tipo, lo nuestro es una campaña militante y a pulmón. Depende de nosotros salir, ganar las calles, hablar con trabajadores, vecinos y ya estamos en eso. Es una elección donde no tenés espacios oficiales, spots televisivos o los recursos que tienen otros partidos. La izquierda tiene las finanzas que le da ser un partido de laburantes. Yo trabajo en Ansés, somos docentes, estudiantes, trabajadores y eso hace que sea una competencia desigual.

-¿Qué espera la izquierda de estas elecciones?

-Hay una desilusión, cierto desencanto con la situación social, que no fue sólo generada por la pandemia sino que lamentablemente la generaron políticas activas del gobierno actual. (Mauricio) Macri había dejado un desastre social, que afectó a millones, y el gobierno no terminó con eso como dijo que iba a hacer sino que continuó con muchas de las agendas y de las carencias que dejó el macrismo. Frente al desencanto y la desilusión que vemos en un sector muy importante, la izquierda puede ser una tercera fuerza nacional. En un contexto en el que luchar por salario, por el trabajo, por los jubilados, va a ser muy necesario que haya una fuerza política que trate de expresar eso. Ni el gobierno ni la oposición de derecha dan respuestas a esos problemas. La izquierda puede ser un canal de expresión de ese descontento de la situación social, planteando una agenda de temas que no están en discusión en otros partidos.

-¿Qué le ofrece la izquierda al electorado de Rosario y Santa Fe?

-Frente al gravísimo problema de desempleo y precarización laboral planteamos medidas como el reparto de las horas de trabajo, para que todo el mundo pueda trabajar y hacerlo solo seis horas y que el salario cubra el costo de la canasta familiar. La discusión sobre las jubilaciones es algo clave y otro problema que notamos gravísimo es la vivienda. Si en el macrismo no hubo ningún tipo de política, tampoco vemos que lo haya actualmente. Hubo expresiones en las numerosas tomas de tierra que fueron reprimidas por los gobiernos provinciales y nacionales.

-¿Qué lugar ocuparían en el Concejo?

-Si lográramos ingresar sería un cambio muy grande. El Concejo actualmente le da la espalda claramente a los reclamos de los trabajadores y los sectores populares y la izquierda podría ser una voz en ese sentido. Seríamos una voz disonante. Son un grupo de amigos que garantizan las peores condiciones de vida de los sectores populares. El transporte es un ejemplo muy concreto, garantizaron aumentos sistemáticos en beneficio de los empresarios y en detrimento de las condiciones de viaje de los sectores populares y también de las condiciones de trabajo para los choferes. Lo hicieron con el apoyo de la derecha y también de Ciudad Futura y otros sectores. La izquierda jamás votaría una medida de ajuste.