Fiorini planta boleta corta en Mar del Plata y distritos de la Quinta

Por fuera del esquema de Juntos, el espacio referenciado en el senador bonaerense Lucas Fiorini acelera en la presentación de propuestas de tinte vecinalista en numerosos distritos de la Quinta sección, incluso en Mar del Plata, epicentro de los cortocircuitos que generaron la ruptura de su espacio con el intendente local, Guillermo Montenegro.

Ante el voto negativo del concejal de CREAR Alejandro Carrancio al pliego de licitación para el sistema de transporte promovido por la comuna, Montenegro consumó la ruptura con el sector liderado por Fiorini, desplazando del gabinete local a todos los funcionarios de ese espacio, entre ellos al entonces vicepresidente de Obras Sanitarias, Fernando Navarra, quien, según consignaron a Letra P diversas fuentes, será quien encabece la lista de CREAR en el distrito.

Cerca de Fiorini cuestionan a Montenegro, al acusarlo de “no abrir” la lista seccional en la Quinta. Las tensiones con el jefe comunal datan del inicio de su gestión por la presidencia del Concejo: “La campaña se la hicimos nosotros y al otro día le dio más de medio gabinete a los radicales”. Con ese antecedente, y para ponerse “a resguardo”, deslizaron que, en la discusión por la lista seccional de Juntos, el planteo que pusieron en la mesa larretista fue la cabeza de la boleta, al fundamentar “la fortaleza territorial” del espacio. Y marcaron que ese lugar no se pedía para Fiorini, sino para otros referentes de la Quinta, entre los que mencionaron al concejal de Villa Gesell Hernán Luna.

No obstante, ante la imposición de la lapicera de Montenegro en la seccional, CREAR avanza con el planteo de disputas locales con boleta corta en distritos como Villa Gesell, La Costa, Mar Chiquita, Miramar, Necochea, Tordillo, Balcarce y Tandil, entre otros.

“No lo he visto a Montenegro ocuparse de la sección. Por Tandil no lo vimos; no vimos que se comprometiera por la sección y eso hace que ahora el PRO vaya a tener problemas para fiscalizar y también, para apuntalar al candidato que lleve en la interna”, analizó en diálogo con Letra P el dirigente Gonzalo Santamarina, quien encabezará la lista de Acción Tandilense en la ciudad serrana.

Santamarina se posicionó en Tandil de la mano de la entonces gobernadora María Eugenia Vidal. En 2020, advirtió que el PRO local “avanzaba en la estrategia de trabajar por la candidatura de un dirigente radical” (en referencia a Marcos Nicolini), por lo que, al focalizar en “la necesidad de consolidar una identidad propia”, se alejó del partido amarillo. “Se fue generando la posibilidad de abrir un espacio diferente, con el apoyo de Lucas Fiorini y Vecinos Unidos. Todo eso ha confluido en Acción Tandilense”, puntualizó.

En esa línea, también se sembrarán listas locales forjadas a partir de juntas promotoras desplegadas en casi todos los distritos de la sección. En la arena marplatense, Fiorini apuntó: “Hoy se da una discusión clara de cara al cierre de listas. Algunos de nosotros pensamos que la política tiene que ser organización y territorio y tiene que responder a la gente. Otros creen que se hace política desde las capitales, en roscas de café, solo desde la superestructura, tomando decisiones que terminan muy alejadas de la realidad de las personas”. Así, en dirección a Montenegro, apuntó vía Twitter: “Duelen mucho las injusticias, sobre todo en el caso de Mar del Plata. Una ciudad con un potencial impresionante, detenida hace tiempo”.