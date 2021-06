El reparto de coparticipación enfrenta a intendentes del PJ con Melella

Crece la tensión entre el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella (Forja), y los intendentes peronistas Walter Vuoto (Ushuaia) y Martín Pérez (Río Grande). La disputa, que se trasladó a oficinas judiciales esta semana, es por el retraso en la distribución de los fondos coparticipables. En una audiencia convocada por el Superior Tribunal de Justicia, el gobierno provincial negó cualquier problema en el reparto de los recursos, mientras que los municipios advirtieron un retraso que va de 30 a 45 días.

Según explicaron los funcionarios de los distritos gobernados por el kirchnerismo, la deuda en Ushuaia supera los $658 millones y en Río Grande los $680 millones. El caso más resonante ocurre en la capital de la isla, donde la deuda creció un 90% desde que comenzó la gestión de Melella.

La decisión de los jefes locales, ambos de La Cámpora, ante el máximo tribunal de Justicia es que se intime al gobierno de Tierra del Fuego para la remisión de la coparticipación en la modalidad que fuera acordada en la resolución N°665 del año 2009, bajo la posibilidad de aplicar intereses por la remisión tardía de fondos o multa por el incumplimiento. “Lo que está en juego en esta oportunidad no es solo la Constitución Nacional, provincial y las cartas orgánicas locales, sino también la obligatoriedad o no del cumplimiento de una sentencia del Superior Tribunal de Justicia y, en su caso, las consecuencias ante el no cumplimiento”, advirtió el secretario Legal y Técnico de Ushuaia, César Molina Holguín.

Los representantes de los intendentes kirchneristas en la audiencia advirtieron que “el tesorero, el contador, el ministro y el gobernador Melella han reconocido que no se cumplen los plazos establecidos en la resolución homologada por el Superior Tribunal de Justicia", es por eso que esperan que "ese reconocimiento se vea plasmado en una resolución que los obligue, de manera directa e inmediata, al cumplimiento de lo acordado”.

En el ámbito legislativo también hubo repercusión. La encargada de cuestionar el retraso fue la legisladora provincial del partido verde, Victoria Vuoto. La diputada citó la justificación de la provincia en sus redes sociales: “Quedó claro en la audiencia entre el gobierno y los municipios ante el STJ que la provincia no cumple con la remisión en tiempo de la coparticipación. Según el ministro de Economía, es imposible cumplir con la sentencia homologada por el máximo órgano judicial”, disparó.

Justificativo

El ministro de Economía fueguino, Guillermo Fernández, habló de “previsibilidad financiera” a los municipios “desde el primer día de asunción” y aseguró que “en el primer mes de gestión se transfirieron más de $764 millones de pesos a los municipios de Río Grande y Ushuaia, mitad a cada uno". "Siendo $ 98,9 millones, correspondientes a recursos del mes de noviembre que no se habían transferido al momento de nosotros iniciar la gestión de Gobierno”, agregó.

Fernández, que se sentó en el palacio judicial para explicar las acciones de gobierno, sostuvo que en lo que va del año se transfirieron $ 5.192,9 millones a los municipios por “conceptos coparticipables”: $ 2.496,6 millones a Río Grande, $ 2.282,8 millones a Ushuaia y $ 413 millones a Tolhuin. “Eso implicó, por ejemplo, más del 50% de lo que Río Grande estimó para este año, cuando recién transcurrieron cinco meses y pocos días más”, cerró el funcionario.