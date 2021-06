Tanques, opciones y grietas: las preferencias de las audiencias de radio

Los datos de audiencia de radio hablada en la Ciudad y la provincia de Buenos Aires revalidan el liderazgo de las emisoras del Grupo Clarín (Mitre y La 100), pero muestran un amplio abanico de emisoras que compiten (no tan de lejos como suele leerse) en los primeros puestos. Radio 10 y Rivadavia completan el podio de las más escuchadas en AM, mientras que Rock & Pop y Pop aprovecharon la crisis de Metro para instalarse como las más escuchadas detrás de la líder.

La consultora Proyección realizó un estudio sobre las prácticas, los usos y los gustos de la audiencia a través de encuestas a más de 1.600 personas sobre los últimos días del mes de marzo. Focalizó en el consumo de emisoras informativas y habladas, por lo cual las radios musicales no se incluyen. Los números y los datos encontrados permiten realizar un diagnóstico de horarios, plataformas y emisoras.

Lo primero que puede observarse es que las franjas de mayor encendido se sostienen durante la primera y la segunda mañanas, con una pequeña ventaja para el horario que va de las 9 hasta el mediodía. A partir de ese momento, el encendido de radios comienza a caer lenta pero progresivamente hasta tocar su piso en los horarios nocturnos. Sin embargo, los sábados por la mañana, el encendido vuelve a recuperarse a niveles similares a los de las tardes de días hábiles. Esto resulta muy interesante ya que no suele ser un horario muy cuidado por las emisoras y muestra una gran penetración en la dieta de los radiófilos. Los domingos sí cuentan con niveles bajos de encendido en comparación al resto de los días.

El estudio, encargado por el equipo de dirección de Radio 10 en el Grupo Indalo encabezado por Sebastián Pedrón, permite observar otro aspecto relevante: la persistencia (y resiliencia) del dispositivo tradicional para el consumo de radio. La vieja y querida radio de cocina o radiograbador se encuentra a tope de la lista de los dispositivos y plataformas usados para acceder a los contenidos hablados de la radiofonía porteña y bonaerense.

En medio de la pandemia y de los aislamientos obligatorios, el uso del estéreo del auto perdió terreno, mientras que las plataformas conectadas a internet, principalmente las ligadas a los teléfonos móviles, explican el resto de las formas de escucha. Resulta marginal, según este estudio, el uso de plataformas como Youtube o Radio Cut para el consumo a demanda, algo pendiente en la transformación digital de la radio.

Por otro lado, el listado de emisoras que puede encontrarse entre las más escuchadas es mucho más amplio que lo que se publica habitualmente en otras mediciones, ya que aquí no solo se publicaron las radios que contrataron el servicio. Así, en los listados de preferencias pueden encontrarse emisoras como El Destape, Del Plata, Vorterix y la AM 530, que habitualmente son excluidas de los listados de rating. Es notorio el caso de El Destape, que, aún con un proyecto en etapa de maduración, logra niveles de audiencia similares a emisoras históricas como, por ejemplo, Radio Nacional, CNN Radio o Metro.

La 100 y Radio Mitre lideran las preferencias de radios habladas. La primera de ellas se queda con siete de cada 20 oyentes del universo estudiado, un número altísimo para cualquier etapa histórica de la radio. Entre ambas concentran el 60% de las audiencias de radios habladas o informativas.

Por fuera de Clarín, Radio 10 y Rivadavia se consolidan como emisoras con gran penetración. Ambos extremos editoriales parecen encontrar un buen eco en las dietas informativas de las audiencias. Se destaca, por otro lado, que al momento de consumir emisoras habladas o informativas, las radios AM y las FM aparecen con volúmenes de audiencia muy similares. Pueden destacarse casos como Radio La Red, Continental y la AM 750, que son más escuchadas que emisoras de FM que pretenden tener una inserción informativa, como Radio Con Vos. Del mismo modo, algunas frecuencias históricas y muy fuertes como Rock and Pop y FM Pop tienen una pisada territorial muy marcada y una gran llegada al universo de oyentes.

Si se analizan las curvas de audiencia de las emisoras de AM durante los días de semana, se encuentra que Mitre lidera de manera indiscutida todas las franjas horarias, mientras que Radio 10 y Rivadavia disputan el segundo lugar durante todo el día, con un dominio de la primera en los horarios matutinos y de la segunda durante la tarde. En las noches, Radio La Red penetra como una tercera en discordia. También se encuentra un buen rendimiento de Radio Nacional, que, en algunos horarios, se ubica como la cuarta más escuchada. En el caso de la AM 530, se destaca que en el horario de media mañana se ubica muy cerca de la medición de emisoras históricas como Continental y Nacional y supera a otros tanques como CNN, Splendid y Del Plata.

Entre las emisoras habladas de FM, el liderazgo de La 100 es mucho más marcado que el de Mitre entre las AM. Lo más interesante sucede del segundo al tercer lugar, donde se intercambian roles Rock and Pop y FM Pop. También se destaca el buen rendimiento de El Destape en los horarios más tempraneros, donde compite palmo a palmo con, por ejemplo, Metro y Radio Con Vos y llega a superarlas en algunas franjas

En medio de una pandemia que alteró las rutinas del público y siendo medio más apegado y compañero de los quehaceres diarios, la radio sostiene una penetración relevante al momento de buscar información. En este escenario, las líneas editoriales fuertes y bien marcadas consiguen buenos resultados en las dietas de los oyentes.