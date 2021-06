Lousteau y Larreta ratifican su alianza pese al clamor porteño por Vidal

Horas después de jugar en tándem en la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio (JxC), Horacio Rodríguez Larreta y Martín Lousteau se encontraron este miércoles en la sede del gobierno porteño. En reserva, celebraron que la alianza opositora buscará sumar nuevos socios, tal como ambos lo reclaman desde el año pasado, como proyección de la coalición que mantienen en la Ciudad. La coordinación entre ambos, aseguran en sus entornos, es cotidiana. La sintonía se pondrá a prueba dentro de poco, si la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal acepta encabezar la lista para diputados nacionales de la coalición opositora por la Ciudad.

También podés leer Con las candidaturas en disputa, JxC pone en debate hasta su marca

Si acepta el operativo clamor que retumba en sus oídos, la exmandataria se transformará en una eventual adversaria del radicalismo porteño, encabezado por Lousteau, líder del espacio Evolución, donde también está el exministro y empresario Enrique "Coti" Nosiglia. Cerca del senador nacional toman distancia de una eventual competencia entre ambos espacios para disputar el control de la capital. Lousteau no puede presentarse en estas elecciones porque está en la mitad de su mandato senatorial y una candidatura porteña de Vidal no implicaría una contienda inmediata, sino una tensión a mediano plazo por la sucesión del alcalde porteño. Hasta que esas cartas no se pongan sobre la mesa, Vidal y Lousteau convivirán en una mesa chica que conduce Larreta y que incluye al vicejefe de Gobierno Diego Santilli y un reducido puñado de colaboradores.

"Martin cree que lo importante es ampliar el espacio y tener candidatos convocantes que habiliten el crecimiento", contestaron a Letra P cerca de Lousteau para sostener que hay un respaldo inicial a una eventual candidatura porteña en 2021. En Evolución dicen que "falta mucho" para un escenario de competencia. Aseguran respecto a Vidal todavía quedan "interrogantes sobre qué lugar ocupará y cómo evaluará la sociedad esos cambios, es decir si hay algo nuevo o la gente la asocia al pasado".

Lousteau y Larreta juntos con el intendente de Río Tercero, Marcos Ferrer.

Algunas versiones hablan de una candidatura a legisladora porteña, pero cerca de Vidal insisten que solo existen dos opciones: o encabezar la lista a diputados nacionales o no postularse. Las dos alternativas no son vistas por Lousteau como una amenaza inmediata, sino como parte de una acumulación política que les permitió torcer dos discusiones dentro de JxC, que se terminaron de saldar este martes en su última reunión de la Mesa Nacional.

La principal instancia de JxC anunció que buscarán ampliar la alianza a nuevos socios, tal como lo proponen Larreta y Lousteau en forma coordinada. También quedó ratificado que el instrumento para dirimir las candidaturas serán las PASO. Para el alcalde y el senador son dos logros que se anotan como propios, aunque la habilitación de las primarias anticipa que la pelea por las candidaturas en Provincia y Ciudad de Buenos Aires será intensa.

También podés leer Pfizer le bajó las defensas a Bullrich en la interna de JxC

Para compartir esas lecturas y exhibir su sociedad, Larreta recibió a Lousteau en la sede capitalina. Llegó acompañado por el intendente del departamento cordobés de Río Tercero Marcos Ferrer, un aliado del senador en la disputa que libraron por el control de la UCR provincial. En las elecciones de autoridades partidarias de marzo, Lousteau y Ferrer respaldaron la candidatura de Rodrigo De Loredo a la presidencia del comité cordobés. Se la disputó a Marcos Carasso, impulsado por un acuerdo entre el exintendente Ramón Mestre y el titular del interbloque de Diputados de JxC, Mario Negri.

El diputado nacional por Córdoba tiene una buena relación con Rodríguez Larreta, pero el encuentro con Lousteau y Ferrer confirman que el alcalde porteño sigue armando su tejido nacional y quiere hablar con todos los sectores del radicalismo, más allá del acuerdo estratégico que tiene con el líder de Evolución.

También podés leer Negri saca pecho en Córdoba y abre una nueva era en la meca del macrismo

El arranque del año electoral en Misiones no pasó inadvertido para Lousteau. Los comicios legislativos locales de este domingo definieron la reelección del diputado provincial Ariel Pianessi, que responde a Evolución dentro de la UCR. Encabezó la lista de JxC y forma parte del tejido nacional del espacio nosiglista que, en lo que va del año, viene de obtener buenos resultados en las internas partidarias de Córdoba, Buenos Aires y la Ciudad.