Giaccone: portazo, regreso al pago chico y guiño a la tercera vía

Rocío Giaccone quiere ser candidata a intendenta de Junín en 2023. Por eso, en la antesala de la elección de medio término, renunció a su puesto en el Ministerio de Defensa y comenzó a diagramar un armado a nivel local. Alejada del ala dura del kirchnerismo, en la última elección se recostó en el Frente Renovador (FR) y respaldó la propuesta con la que Mario Meoni se enfrentó al jefe comunal Pablo Petrecca. Ahora, toma distancia del Frente de Todos (FdT) y se muestra abierta a un posible acuerdo con Florencio Randazzo.

Desde enero de 2020, estaba al frente de la Dirección de Asuntos Bilaterales y Multilaterales en el Ministerio de Defensa de la Nación que conduce Agustín Rossi. Había llegado a ese cargo tras vencerse, en diciembre de 2019, su segundo mandato como diputada provincial en representación de la Cuarta sección. Como parte de la tropa que conducía José Ottavis, Giaccone transitó la última elección alineada con el massismo, luego de pegar el portazo al camporismo. Aquella salida tuvo un costo alto. Ninguno de los leales a Ottavis integró las listas, pese al pedido de Sergio Massa. El zigzagueo partidario tampoco fue bien recibido a nivel local. En Junín, antes de su asunción en la Nación, perdió el respaldo de los tres concejales que respondían a su estructura.

Ahora, con la elección legislativa a la vuelta de la esquina, decidió que era el momento de regresar al pago chico para comenzar a delinear una estrategia de cara a 2023. “La función pública nacional, por la responsabilidad que implica, te mantiene muy alejado del territorio, de la localidad”, explicó la exdiputada a Letra P y agregó que esta elección “es el paso previo” a lo que quiere hace varios años: “competir por la intendencia de la ciudad”.

En 2019, Junín fue el único distrito de la provincia de Buenos Aires donde el massismo y el kirchnerismo tuvieron un mano a mano en las PASO para definir la candidatura a la intendencia. La contienda fue protagonizada por el exintendente Meoni, entonces uno de los principales armadores provinciales del Frente Renovador, y la concejala por Unidad Ciudadana Victoria Muffarotto, parte del espacio que lidera el senador Gustavo Traverso. Alejada del kirchnerismo, Giaccone respaldó la postulación del ministro que hace unas semanas falleció en un accidente automovilístico.

“En acuerdo, él fue el candidato y ganó las PASO. Yo dejé ese lugar porque entendía que era la mejor opción para unir un espacio. Pero no ganó (ante Petrecca) y yo quedé ahí en el intento”, recordó Giaccone y agregó: “Quedaron muchas ideas y proyectos armados porque desde hace años que tengo una idea de lo local y de lo que hay hacer que me ha llevado a disentir muchos. Este año se renuevan las esperanzas de los ciudadanos y a nivel local estamos armando el grupo”.

A dos años de aquella vuelta electoral, la exdiputada descartó que su propuesta juegue dentro de la estructura Frente de Todos. “En Junín no veo un espacio para mis ideas. Me llevo muy bien con muchos de los funcionarios nacionales y provinciales, y compartimos muchas ideas, pero a nivel local no veo que haya espacio. O, por lo menos, no le he encontrado. No voy a pelear contra molinos de viento cuando no siento que haya espacio para aportar o cuando hay alguien que no lo quiere”, indicó.

La exdiputada no descarta encolumnarse detrás de la tercera vía que propone Florencio Randazzo. “Estoy en contacto desde siempre, nunca dejé de hacerlo por razones territoriales. Hay buen vínculo. Sé que está tratando de construir consensos y escuchando mucho, sobre todo. Si se consolida un espacio en el que estas ideas que tengo las sostenga y se me escuche, por supuesto que voy a colaborar”.

Giaccone regresa a Junín cuando el FdT aún no definió candidaturas, con la derrota de Unidad Ciudadana en las PASO aún fresca y con el contrapeso de que la figura más representativa del espacio ya no está. Mientras tanto, Juntos por el Cambio deberá comenzar a construir un heredero o heredera de Petrecca, quien está imposibilitado de competir en 2023 en busca de otro mandato.