La oposición se subió a la tribuna del #8M para alimentar la grieta

Las alarmantes cifras de femicidios en el país y la brecha de género persistente en lugares de poder fueron temas de agenda que unieron a algunas de las principales dirigentes de Juntos por el Cambio, como la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal (PRO), las diputadas Alejandra Lorden (UCR) y Maricel Etchecoin Moro (Coalición Cívica), la senadora Lorena Petrovich y la presidenta del PRO nacional Patricia Bullrich, en el Día Internacional de la Mujer. En un zoom del que participaron unas 400 mujeres, aprovecharon además para ahondar la grieta y bajar una línea política en clave electoral: “Este 2021 nos va a llevar a ese 2023 que esperamos”, pregonaron.

“Estas son las mujeres que van a poner el cuerpo, a recorrer las calles, a trabajar sin descanso. La batalla por delante es incluso más importante que la de 2015 porque se juegan la república y la democracia”, alentó Petrovich, mientras asentía Vidal, a unas 400 mujeres que participaron de esta reunión partidaria virtual que organizó la lanusense en la Tercera sección electoral, en el que históricamente se mantuvo una clara hegemonía del peronismo y significó un terreno inexplorado y sinuoso para la oposición liberal.

“No hay futuro ni para los chicos que volvieron a consumir y a delinquir ni para aquellos que no tienen problemas y que solo piensan en irse del país para desarrollar lo que están aprendiendo acá, porque sienten que no tienen nada por qué quedarse. De un lado y del otro, el futuro se nos va, por eso tenemos que volver y trabajar por el futuro. No el nuestro, sino el de nuestros hijos”, arengó.

También podés leer Efecto tapón: Vidal retrasa libro y gira para despegarse de Macri

La exmandataria escuchó a algunas de las dirigentes hablar de la agenda de género, la que consideraron logros durante la gestión anterior, e incluso de discursos centrados en términos de batalla electoral. “Este 2021 es el que nos va a llevar a ese 2023 en el que volveremos a ser gobierno”, instó Petrovich, después de que Lordén reseñó las medidas que se tomaron durante la administración anterior y sostuvo que de cara a los próximos comicios deben "seguir juntas, irrompibles, porque la pelea por delante es fundamental”.

Desde Formosa, Bullrich envío su respaldo al encuentro, y participó también el barón del PRO en el sur del conurbano Néstor Grindetti, quien ponderó el rol de las mujeres políticas y no dudó en afirmar que, “más allá de las normas de paridad, de las leyes y las costumbres, la actitud militante convencida es la que se impone y ustedes la tienen”.