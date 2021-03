Kicillof: “La Justicia es ciega, sorda y muda y está partidizada”

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, declaró vía telemática en la causa denominada Dólar Futuro en la que fue procesado junto a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, por la venta de dólares mediante la herramienta que lleva el mismo nombre de la causa durante su gestión como ministro de Economía, en la presidencia de CFK. El mandatario provincial disparó contra la justicia federal a la que tildó de “ciega, sorda, muda, condicionada y partidizada en algunas partes”.

Sustentó su inocencia en que la causa “dólar futuro” es “la historia de un disparate jurídico y de una aberración moral” y llamó a los jueces de Casación a “terminar con esta farsa simplemente aplicando la ley, el sentido común y el buen gusto”, al hablar en la audiencia previa a decidir si se cierra el caso por inexistencia de delito.

Sin mencionar la doctrina del lawfare (guerra jurídica) sostenida por el núcleo duro del kirchnerismo y al que aludió CFK al precederlo en la palabra, el gobernador detalló que desde la oposición en maridaje con un sector de medios de comunicación “lanzan una acusación, hacen un simulacro de instrucción y los acusados nunca tuvimos oportunidad de que se nos respetara las pruebas”.

“Se nos acusa de un delito que no es tal, la finalidad era otra, favorecer al macrismo, forzar una devaluación, devaluar, quebrar al país y embolsar las ganancias”, sentenció Kicillof al describir su visión de la maniobra.

Para sostener su inocencia señaló: “Una pericia de la Corte Suprema demuestra todo lo que dijimos, acá no hubo delito, hoy pueden terminar con esta farsa”. También remarcó que los denunciantes “armaron una realidad paralela en los diarios, son todas paparruchadas, no hay delito”.

Kicillof aprovechó su declaración para recalcar que “este juicio no se puede realizar porque no hay ningún delito, inventaron una denuncia, hicieron mil tapas en los diarios porteños y no hay delito, esto tiene todos los componentes de un escándalo”.

“Estoy embargado por esta causa, por 15 mil millones de pesos, inhibición general de bienes, no puedo vender mi auto, nos embargan sin nada, humo”, se quejó el mandatario bonaerense, quien en su discurso de apertura de sesiones ordinarias en la Legislatura provincial no hizo mención alguna al servicio de justicia en la provincia que gobierna.

La Jefa

Antes de Kicillof, declaró Cristina Fernández de Kirchner, quien defendió la política aplicada por su entonces ministro de Economía para mantener estable el tipo de cambio, una de las variables más importantes de la macroeconomía.

La vicepresidenta sostuvo que hay un sistema “podrido y perverso” con responsabilidad del Poder Judicial. “No les voy a pedir el sobreseimiento, hagan lo que tengan que hacer”, dijo a los jueces al terminar su exposición de casi una hora ante la Cámara Federal.

Fernández de Kirchner afirmó que “ningún amigo” suyo ni “ningún funcionario” de su gobierno tuvo contratos de dólar futuro y sostuvo que, en cambio, sí “los tenían los amigos de (Mauricio) Macri y sus funcionarios”.

“Yo siempre di la cara y la voy a seguir dando”, dijo la expresidenta. “Sería bueno que no solo apareciera mi cara”, señaló para diferenciarse del “anonimato de quienes deciden determinado tipo de causas” en el Poder Judicial.