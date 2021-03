En Bahía, la UCR definió la interna pero no quién se queda con la presidencia

Mientras persisten los cruces en torno al resultado de la elección bonaerense de la UCR, en lo que refiere a las internas distritales las cosas ya están definidas, a excepción de un caso particular: Bahía Blanca. En este bastión de la Sexta sección electoral la única certeza es que no hay certezas sobre quién presidirá los próximos dos años el comité local. Y es que, a pesar de haberse consagrado ganador el actual titular del radicalismo bahiense, Emiliano Álvarez Porte, el porcentaje alcanzado (poco menos del 50%) no le es suficiente para cumplir con lo establecido por la Carta Orgánica para aquellos casos de dirigentes que van por su reelección.

El artículo 57 de esta normativa partidaria establece que quien pretenda ser revalidado en su cargo como titular de comité tendrá que superar el 55% de los votos, algo que Álvarez Porte no logró. Ante eso, ya hay rivales de interna que exigen que se cumpla con la Carta Orgánica y que no se consume la reelección.

“No puede asumir, lo tiene que hacer la candidata que sigue en la lista, que es la vicepresidenta, Silvina Cabirón”, enfatizó en diálogo con Letra P la exconcejala y referente local de Evolución Patricia Piersigilli, quien encabezó una de las dos listas que en Bahía fueron bajo el sello de Protagonismo Radical.

En lo que refiere a la compulsa provincial, a partir de la tracción de las dos listas locales, en el distrito bahiense Posse se impuso a Abad por escasa diferencia. Pero ese desdoblamiento de las opciones possistas benefició al armado que acompañó al marplatense en la carrera por el Comité Bahía Blanca. Con alrededor del 49% de los votos, triunfó Álvarez Porte, quien también es subsecretario de Seguridad del municipio comandado por el macrista Héctor Gay.

Posicionada en segundo lugar con cerca de 35 puntos, Piersigilli destacó que el actual presidente del comité distrital no haya alcanzado el piso que establece la Carta Orgánica. “Para nosotros es muy importante que quede desplazado Álvarez Porte, que ha hecho una gestión bastante mediocre, muy de comité cerrado, sin participación ni rendición de cuentas”, subrayó la exconcejala que también integra la conducción del comité que hoy encabeza Álvarez Porte a partir de acuerdos entre diversos sectores hechos años anteriores pero que ahora considera obsoletos. “A nosotros siempre se nos trató con mucho recelo, sin permitirnos participar de las mesas de JxC. Era una especie de monocomando”, ahondó.

¿Quién asumiría entonces? La candidata a vice de la lista ganadora y actual concejala, Silvina Cabirón. Piersigilli considera que la vice no es lo mismo: “Es una mujer sensata. Se va a poder trabajar un poco mejor y nos va a dar el espacio para que Evolución Radical pueda tener amplia participación en el Comité”.

Fuentes del sector referenciado con el actual presidente de la UCR Bahía Blanca detallaron a Letra P que aún no hay certezas de lo que ocurrirá, pero adelantaron que se convocará a las dos listas contrincantes de la interna “para llegar a un acuerdo político de unidad”. Ante eso, enfatizaron que el objetivo es “que salga fortalecido el partido, ya que la movilización y participación de los afiliados fue muy buena”.

Para eso, el acuerdo se tendría que celebrar entre todas las partes. Pero Piersigilli no se muestra dispuesta: “No quiero más acuerdos ni contubernios, quiero cosas claras y que se cumpla la voluntad del afiliado y la Carta Orgánica. Con acuerdos para que la gente permanezca en su cargo, lo único que hicimos es dañar al partido y llevarlo al estado que tenemos hoy”, aseveró. Y dijo que hay una “decisión tomada”.

Alineada en Evolución, la dirigente que se ubicó en segundo lugar en la interna bahiense brega por un partido “con ganas de competir y no chiquito ni sumiso a la gestión del PRO”. En esa línea, sostiene que el radicalismo local tiene “gente bien preparada y con ganas de competir” por el municipio, dentro de los cuales se anota. “Debemos competir”, recalcó de cara a la apuesta radical en las próximas ruedas electorales. Mientras tanto, en uno de los principales distritos bonaerenses, aún es una incógnita quién estará al frente del comité distrital.