Andrea Coronel: "Quiero competir por el cargo a concejal”

Andrea Coronel preside el partido vecinalista Por Olavarría Todos. En 2017 y 2019 fue candidata a concejala y este año, unida a la construcción vecinalista provincial, buscará obtener una banca en el Concejo Deliberante. “Quiero competir por el cargo a concejal porque creo que se pueden hacer muchas cosas”, dice en diálogo con Letra P. Hace unas semanas participó del primer congreso de vecinalistas en Necochea y fue la única oradora mujer del vecinalismo. Convertida en referente de ese armado en la Séptima sección, destaca la necesidad de construir un liderazgo provincial y, al mismo tiempo, la buena relación con el intendente PRO olavarriense Ezequiel Galli. Y define: “Nuestra política es caminar por la avenida del medio”.

-En el congreso de Necochea fue la única mujer que integró la lista de oradores. ¿Es la única que preside un partido vecinalista?

-No soy la única, hay otros partidos vecinales que tienen de referente a una mujer. Fui la única oradora en el congreso de vecinalistas en Necochea. Pero somos varias. Quizá llamó la atención porque yo no vengo de la política. Mi papá fue empleado municipal, mi mamá es ama de casa, yo trabajo en salud. No soy hija de, no soy esposa de, soy Andrea.

-¿Cómo llegó a la política?

-Soy presidenta del grupo social Sumando Sonrisas, que hoy (por este jueves) cumple 8 años. Trabajo desde el fomentismo, en la junta vecinal que se llama Sarmiento Norte, en donde también soy la presidenta. Trabajando en lo social notamos que nos faltaban herramientas ante una variedad de problemáticas y decidimos fundar el partido y competir en elecciones. En 2017 y 2019 participamos con el partido vecinal Por Olavarría Todos (POT). La política vecinal es muy enriquecedora porque el contacto es continuo con los vecinos, con los problemas reales que hay en cada localidad.

-¿Cómo les fue? ¿Tienen representación en el Concejo Deliberante?

-Hasta ahora no pudimos llegar. En 2017 no pudimos pasar el piso de 1,5% y en 2019, que era más difícil porque teníamos que competir por la intendencia, hubo un problema. En el recuento definitivo, después de las generales, nos avisan por carta documento que habíamos pasado el 1,5% pero para esto no nos habíamos presentado en octubre. Ser vecinalistas es hacer doble esfuerzo para todo, estamos en desigualdad de condiciones con el resto de los partidos. No tenemos referente a nivel nacional o provincial que nos pueda apoyar y no tener tantos fiscales ni la posibilidad de viajar a La Plata para estar en el recuento nos perjudicó.

-¿Cómo surgió la articulación con el resto de los vecinalistas de la provincia?

-Hace más o menos ocho meses recibimos un llamado del exconcejal de Acción Marplatense Marcelo Fernández, quien nos invitó a participar de un armado vecinal, con referentes de distintos partidos vecinales de la provincia. Nos pareció muy positivo porque en unidad esa desigualdad de la que hablábamos ya no sería tan importante. Tuvimos muchas reuniones por Zoom y fuimos creciendo. Hoy somos más de 50 localidades con partidos vecinales que conforman esta construcción. Nosotros quedamos como responsables de la Séptima Sección electoral y vemos mucho entusiasmo porque las perspectivas son muy buenas. Vemos dirigentes con vocación con los mismos principios y por eso nos sumamos al armado.

-¿Cómo están encarando la propuesta a nivel local? ¿Usted será candidata?

-Estamos viendo si hay o no PASO. La idea es que podamos competir a nivel local, que este armado crezca. Aunque este año no lo haríamos con el POT sino que estaríamos en el armado Vecinalista de la provincia. Yo quiero competir por el cargo a concejal porque creo que se pueden hacer muchas cosas. La política que hemos hecho ha sido siempre constructiva, no somos de criticar, sino trabajar por los problemas reales. Hemos hecho muchas presentaciones en el Concejo Deliberante, en la Defensoría del Pueblo y para mí sería un gusto poder ocupar una banca y representar a todos los vecinos.

-¿Cómo es el vínculo con el intendente Ezequiel Galli?

-Nuestra política es caminar por la avenida del medio. No somos blanco ni negro, sino que buscamos representar al vecino a través del diálogo. Con Galli hemos tenido reuniones por distintos proyectos presentados. Hay muy buena relación con el municipio porque siempre nos han atendido ante demandas de problemas cotidianos de los vecinos.