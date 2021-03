Kanashiro, el exfuncionario de Pereyra que arma para Kravetz en Varela

Mario Kanashiro es uno de los reclutados por Diego Kravetz en la populosa Tercera sección electoral para la agrupación Hacemos, un espacio con el que el funcionario que responde al intendente Néstor Grindetti (Lanús) busca contener a todos los socios del frente electoral y convocar a nuevos integrantes para hacer frente al peronismo que domina desde hace décadas en el sur del conurbano. La misión de Kanashiro es presentarle pelea al pereyrismo en Florencio Varela, algo en lo que ya incursionó en 2019 con el sello Consenso Federal.

“Es una alternativa de participación, de construcción de herramientas políticas, con el fin de ser una opción ante la ciudadanía. El armado de Kravetz apunta a la provincia de Buenos aires y la Tercera sección es en donde más se ha instalado”, dice el dirigente a Letra P sobre el armado que lidera uno de los coroneles de Grindetti, y agrega que dentro de ese conglomerado “hay peronistas, radicales, hay diferentes sectores desarrollistas, socialistas... Estamos quienes creemos que la política es la herramienta de transformación, más allá de la bandería nacional”.

Kanashiro se presenta a sí mismo como un militante experimentado. Si bien nunca fue elegido para estar al frente de un cargo, destaca que comenzó a participar activamente en política en la década del ’90. En el 2016, creó la agrupación Corriente Peronistas del Bicentenario que le permitió participar en la lista de Unidad Ciudadana en 2017. “Venía participando del espacio desde el inicio con Néstor Kirchner, pero esa fue la última vez que acompañé el proyecto kirchnerista. En 2018 le pedí la interna a (diputado provincial) Julio Pereyra, porque la cosa no daba para más, pero no me dio esa posibilidad y nunca más me llamó”, señala.

También podés leer “Estudiamos reglamentar nuestras propias PASO”

En rigor, el dirigente, médico de profesión, era parte durante las elecciones de 2017 del oficialismo varelense como secretario de Medicina Complementaria de Florencio Varela. A fines del 2018, en la antesala de la competencia electoral, Andrés Watson, actual intendente, lo convocó y le pidió la renuncia “por razones presupuestarias”. Para ese entonces, la posición del médico respecto a su mirada partidaria ya había cambiado y le había manifestado a Pereyra sus intenciones de competir internamente por la conducción municipal.

Vedada esa posibilidad exploró afuera. “En 2019 busqué una alternativa y cuando (Eduardo) Duhalde planteó la opción de que (Roberto) Lavagna sea presidente me encantó. Pensando que el gobierno de (Mauricio) Macri fue muy malo desde el punto de vista macroeconómico, consideré que Lavagna podía ser una buena opción”, señala en diálogo con Letra P. Con el slogan “sanar a Varela”, aquella incursión electoral no fue buena no sólo en términos de respaldo electoral: antes de llegar a las urnas tuvo que superar la renuncia en masa de más de la mitad de los candidatos que respondía a otro referente de Consenso federal, Francisco “Chicho” Basile.

También podés leer “El desafío en Varela es ampliar Juntos por el Cambio”

“Mi objetivo es modificar el futuro de Varela. Vemos cómo ha crecido Berazategui, Almirante Brown y nosotros estamos en un ostracismo. Como peronista, me avergüenza que quienes gobiernan el distrito digan que son peronistas, porque para nosotros la patria es nuestro territorio”, dice el dirigente apuntando al oficialismo local y se desentiende de las críticas por su acercamiento al macrismo: “Yo no dejo de ser peronista por integrar un frente que puede ser una alternativa en Varela. Lo que quiero es participar de la elección y exponerme como una alternativa a 27/30 años de un solo gobierno”.

¿Y el resto de los socios? En Florencio Varela no es el único que quiere disputarle el control al pereyrismo. El referente del PRO Pablo Alaniz fue el último candidato a intendente, después de correr del escenario cambiemista a Dardo Ottonello. Kanashiro asegura que el diálogo con el resto de los espacios del frente es el principal camino para alcanzar la mejor lista. “No está definido si habrá interna. Hacemos es un espacio muy nuevo. Pero, llegado el caso, entiendo que desde el diálogo siempre va a salir la mejor lista. Yo hablo con todos los sectores”, dice y destaca: “Mi misión como político es unificar objetivos comunes para sacar a Varela del pozo. Nos preparamos para una eventual interna, pero no venimos a imponer, sino a sumar a la propuesta de Juntos por el Cambio”.