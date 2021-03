La oveja negra de los Moyano: Facundo, el renegado antivacuna

El diputado nacional del Frente de Todos Facundo Moyano sorprendió hoy al afirmar que no se dio la vacuna contra el coronavirus y que tampoco tiene previsto hacerlo, ya que dijo que el COVID-19 es "una cosa muy psicosomática y muy rara", y se despegó de esta manera de la actitud de su padre, el dirigente de Camioneros, Hugo Moyano, quien confesó haberse vacunado, junto a su mujer y su hijo Jerónimo, al salir a la luz el escándalo por la vacunación VIP que le costó el puesto a Ginés González García como ministro de Salud.

"No estoy vacunado y tampoco me voy a vacunar. Por más que me toque, no me voy a vacunar. Es como que no le siento buen olor al virus; tengo una cuestión personal de credibilidad y un análisis profundo de la pandemia en general", dijo en declaraciones radiales y horas después salió a aclarar que respondió a partir de su "situación personal" y respaldó la campaña de vacunación que viene llevando adelante el Gobierno.

A través de su cuenta de Twitter volvió a contar que tuvo coronavirus y que "por supuesto" está "a favor de la medicina y de la política sanitaria que se está aplicando". Sin embargo, más temprano había indicado que la pandemia tiene que ver con "visiones de poder, geopolítica" y agregó: "Es largo, pero no me convence el coronavirus directamente".

El extitular del gremio de los trabajadores de peajes relató que tuvo dos veces coronavirus sin presentar síntomas y consideró que "es una cosa muy psicosomática y muy rara" y agregó, críptico: "Analizando la geopolítica tampoco llego a conclusiones acertadas o precisas, así que no me vacunaría, ni con la Sputnik ni con ninguna".

Las declaraciones del legislador contrastan con la actitud de Hugo Moyano que, apenas conocido el listado de vacunados en el operativo que montó González García y por el que tuvo que dejar su cargo en plena pandemia por coronavirus, con más de 50 mil muertos y dos millones de contagiados en la Argentina, salió a despegarse aclarando que se había vacunado como responsable del Sanatorio Antártida.

Moyano padre no era el único vacunado de esa familia: Liliana Zulet, y su hijo Jerónimo, de 20 años también habían sido inoculados. El líder sindical dijo que que él lo hizo en su carácter de presidente "de las dos obras sociales" de su sindicato y "por la edad que tengo" y que también lo hicieron "mi esposa y mi pibe (Jerónimo) porque trabajan en el Sanatorio".

"Eso fue por la provisión que nos hizo el Gobierno de la Ciudad”. No formé parte para nada de ninguna nómina de vacunados VIP. Se está vacunando todo el personal que está al frente del Antártida”, había remarcado.

Al ser consultado sobre la vacunación de los integrantes de su familia, Facundo Moyano expresó: "Me parece que este tema se aclaró, voló un ministro, tampoco va a volar el Presidente por eso. Fueron errores que se cometieron y ya está".