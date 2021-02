Bianco, a los opositores: “No tienen responsabilidad; déjense de joder”

El jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, apuntó contra la oposición y aseguró que una parte de ella pone en riesgo la salud pública porque critica todas las medidas de la gestión nacional y provincial. "Dejénse dede joder", les reclamó.

"Hay diferencia entre los opositores con cargo y los que no tienen cargo. Los últimos pareciera que no tienen ningún tipo de responsabilidad", marcó el funcionario bonaerense en declaraciones a AM 750.

En este sentido, recordó que "lo más visible de esta oposición férrea fue la campaña antivacunas" y dijo que esa estrategia "se repite con todas las medidas" que toman desde el oficialismo.

"Sobre la vacuna primero decían que no servía, después se quejaron de que había pocas. Luego dicen que querían precisiones sobre el calendario de vacunación. Van empeorando cada vez más respecto a las críticas", señaló.

Además, Bianco celebró la publicación de la revista científica The Lancet sobre los resultados de la vacuna Sputnik V contra el coronavirus. "Ahora quedó totalmente descartado cualquier tipo de operación de la oposición contra la vacuna", subrayó.

“Como dijo el gobernador, déjense de joder”, completó el jefe de Gabinete bonaerense.