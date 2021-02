"Me gustaría trasladar el modelo de Lanús a la provincia”

El intendente de Lanús, Néstor Grindetti, remarca que Juntos por el Cambio debe incluir a otros sectores políticos de cara a las próximas elecciones. Asegura que el objetivo final es "llegar al poder nuevamente" y que los únicos límites que deben tener son "los valores comunes" entre los distintos socios del frente. En este marco, afirma que le gustaría trasladar el modelo de funcionamiento de su gabinete y la relación con dirigentes de extracción peronista a la provincia de Buenos Aires. "No le saco el cuerpo a ninguna candidatura", avisa.

En diálogo con Letra P, el jefe comunal también habla de la propuesta de eliminar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), implementar boleta única de papel e incluso desdoblar las elecciones. "Estoy dispuesto a discutir una reforma electoral integral, pero el año que viene", aclara. Asimismo, analiza el gobierno de Axel Kicillof y la "horizontalización" de los liderazgos en la alianza opositora.

-¿Cómo es la relación con el gobierno?

-La relación con el gobernador y la mayoría de sus ministros es muy buena. Tengo diálogo, llamo por teléfono y me atienden, pido una entrevista y me la dan. Sucede que después la solución a las distintas problemáticas es muy lenta. Por ejemplo, el Fondo de Infraestructura Municipal (FIM), que arreglamos en enero de 2020, recién lo desembolsaron en enero de este año. Después le deben a Lanús, por la Red de Salud, más de 100 millones de pesos. Tenemos el compromiso de que van a llegar, pero todo se demora, así que tengo una buena relación pero de soluciones lentas.

-¿A qué lo atribuye? ¿Quizá a otros tiempos por la pandemia o una cuestión política?

-Cuestión política no, al menos no de parte del gobernador. Obviamente, después hay otras cuestiones como el Presupuesto, que contempla más de 1.200 millones de pesos en obras públicas para Quilmes, Avellaneda y Lomas de Zamora y Lanús tiene 80 millones asignados.

-¿Tienen capacidad de afrontar la crisis desde el distrito?

-El año pasado cerramos la gestión mejor de lo que pensábamos. Aún así, tuvimos un fuerte ajuste del gasto. De hecho, dejamos en funcionamiento las áreas esenciales del gobierno e hicimos muy poca obra pública con fondos propios, pero, por otro lado, hubo un muy buen comportamiento del contribuyente de Lanús, que cubrió las expectativas, más un poco de ayuda de la provincia. Por primera vez en cinco años de gobierno, vamos a cerrar un ejercicio con déficit, pero mucho más manejable de lo que preveíamos.

-¿Quién lidera Juntos por el Cambio?

-En términos de candidatos, sobre todo para 2023, todavía falta mucho, pero no hay ninguna duda de que hay un liderazgo indiscutido de Mauricio (Macri), como socio fundador del partido y expresidente; es, si se quiere, un primus inter pares de otros liderazgos que están surgiendo. En el oficialismo teníamos un organigrama que nos ordenaba; ahora, en la oposición, se horizontalizaron estos liderzgos. Entonces tenemos a Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia (Vidal) por el PRO; a Mario Negri por el radicalismo, a Lilita (Elisa Carrió) por la Coalición Cívica y también a Jorge Macri en la provincia. Con esto, tenemos una buena noticia. Durante este año nos mantuvimos muy unidos y la alianza se consolidó; hay mesas que funcionan y decisiones que se toman en conjunto y, además, está la multiplicidad de liderazgos en distintos lugares. Desde ahí tenemos una propuesta electoral para armar y debemos seguir trabajando en conjunto la táctica. El objetivo final es llegar al poder nuevamente con una serie de valores compartidos.

-¿Qué opina de la multiplicidad de candidatas y candidatos a la gobernación, incluidas las figuras de origen porteño.

-En el Grupo Dorrego definimos que, más allá de los nombres, nos gustaría que el que llegue a la gobernación haya sido intendente, por su conocimiento del territorio y de la gestión. Aún así, falta mucho para decir qué opción es mejor. Son bienvenidas todas las candidaturas.

-¿Se anota como candidato en esa pelea de cara a 2023?

-Si alguien está en política y dice que no se anota, es mentira, pero me gustaría ser un poco más claro. No le voy a sacar el cuerpo a ninguna candidatura, pero tampoco estoy trabajando para ser gobernador, sobre todo porque no es el momento.

-¿Sin PASO hay riesgo de ruptura?

-No hay posibilidad de que eso suceda. Estaría dispuesto a discutir las PASO, pero no en este momento. No deben cambiarse los reglamentos sobre la marcha de los acontecimientos. Estoy dispuesto a discutir una reforma electoral integral en la provincia de Buenos Aires, que incluya la boleta única o el desdoblamiento de la elección nacional, pero hagámoslo el año que viene. Si no, parece algo especulativo.

-Una reforma de ese tipo requiere la aprobación de la Legislatura...

-Sí. Vamos a trabajar estas elecciones para tener más legisladores e incluso sumar bancas en el Senado.

-¿Qué influencia tendrán los intendentes en el armado de listas?

-En la mesa de conducción definimos que los distritos serán los que van a definir las listas seccionales. Una opción es con un acuerdo general, otra en internas. No hay otra posibilidad. Eso será una garantía tanto para las nuevas incorporaciones como para quienes ya vienen trabajando. Todos van a tener una posibilidad y dependerá de cada uno de ellos.

-¿Qué opina sobre la propuesta de que Jorge Macri encabece la lista de aspirantes a la Cámara de Diputados?

-Es una posibilidad. Jorge, como legislador este año o como gobernador en 2023, sería una excelente opción. Trabajo codo a codo con él y es uno de los liderazgos más importantes de la provincia en este momento, pero, tanto en la seccional como en la nacional, vamos a hacer los esfuerzos necesarios para ponernos de acuerdo.

-¿Hay límites a la propuestas de ampliar?

-Los límites son los valores que tengan. Debemos compartir los mismos y tener por objetivo recuperar el poder. Pongo como ejemplo Lanús. Fuimos el primer distrito que agregó al frente electoral una pata peronista. De hecho, Noelia Quindimil es secretaria de Desarrollo Social y tenemos tres o cuatro concejales que siguen siendo afiliados peronistas. Ese modelo me gustaría trasladarlo a la provincia.