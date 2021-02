“Jamás voy a impugnar a un candidato”

“Jamás voy a pedir que no sea candidata tal persona; me parece antidemocrático”, dice el intendente de Tigre, Julio Zamora. La expresión busca diferenciarse de la posición que tomó en 2019 Sergio Massa, quien, en el marco de las negociaciones para alcanzar la unidad de lo que finalmente se denominó Frente de Todos, habría pedido que el jefe comunal no compitiera en aquella elección y que la candidata fuera la actual presidenta de AySA, Malena Gamarini. “Tengo poco vínculo con el Frente Renovador”, dice.

Durante una entrevista con Letra P, el jefe comunal también se refirió al rol de La Cámpora en el operativo de vacunación y a la resistencia de Fernando Gray a la avanzada del diputado Máximo Kirchner para quedarse con la presidencia del PJ bonaerense. “No podemos generar un espacio político a los empujones”, remarca y reclama diálogo.

-¿Qué perspectiva tiene para este año electoral?

-Tenemos la elección del cuerpo legislativo. Apostamos a mostrar que nuestra gestión municipal, a pesar de la pandemia y la situación económica, pudo continuar con los servicios básicos y mostrarle a la comunidad que tenemos un municipio sano, eficiente, que pudo mantener los espacios públicos, el sistema de salud, el sistema de seguridad ciudadana y todo aquello que hace que la vida cotidiana de los vecinos no se vea turbada.

-Después de lo que sucedió antes del cierre de listas de 2019, ¿cómo es el vínculo con el sector que lidera Sergio Massa?

-Tengo muy poco vínculo con el Frente Renovador. Su fuerza política tiene representación en el Concejo Deliberante y ese es el único vínculo que tenemos. Nosotros, en el Partido Justicialista, estamos en una construcción, en una consolidación de esa fuerza, que es la principal del Frente de Todos. Hicimos esa construcción desde 2017 en el entendimiento de que debíamos estar unidos para dejar atrás los cuatro años de la presidencia de Mauricio Macri.

-¿Estaría dispuesto a cruzarse en una interna con algún representante del Frente Renovador, por ejemplo, con Malena Galmarini?

-Jamás voy a impugnar a ningún candidato. La fortaleza de nuestro espacio tiene que venir de la diversidad y el respeto mutuo entre quienes integramos el espacio. Jamás voy a pedir que no sea candidata tal persona. Me parece antidemocrático. No se condice con una fuerza que se presume democrática y amplia.

-En 2023 no tendrá chances de renovar su mandato. ¿Pensó en algún dirigente o alguna dirigente que pueda sucederlo?

-No puedo pensar en herederos porque no somos una monarquía. Lo que sí pensamos es que el espacio y la gestión municipal que construimos en estos más de cinco años en el municipio debe tener una continuidad que siga los mismos principios, valores, que tenga con el vecino esa cercanía que pudimos consolidar. Seguramente, de nuestra fuerza política va a surgir quien pueda interpretar y seguir esos deseos de la sociedad de Tigre.

-¿Qué opina sobre la decisión de que Máximo Kirchner presida el PJ bonaerense y sobre la resistencia del vicepresidente del partido, Fernando Gray?

-Tengo un gran respeto por Máximo Kirchner. Es uno de los dirigentes más lúcidos que tiene el peronismo. En la construcción de una fuerza democrática en la provincia más importante del país, tiene que haber una mesa de diálogo muy amplia para permitir que los mejores hombres, y seguramente Máximo Kirchner se encuentra en ese grupo, sean los que conduzcan la provincia de Buenos Aires. No podemos generar un espacio político a los empujones; tenemos que hacerlo con diálogo, con consenso. Todos los dirigentes del peronismo ven en Máximo y en otros dirigentes el futuro de nuestro espacio, gente joven con ideas muy claras que tienen que ver con los orígenes del peronismo. Eso se logra mediante el dialogo, mediante la discusión democrática con quienes conducimos el PJ en los distritos. Con ese dialogo se logrará el consenso que le va a dar más fuerza a quien esté frente del PJ en la próxima etapa.

-¿Cómo ve el rol que ha adoptado La Cámpora durante la etapa de vacunación?

-La Cámpora es la organización política más importante del país, con presencia de dirigentes en todo el territorio. Su participación tiene como objeto ayudar, colaborar para que todos los vecinos se inscriban. Nuestro municipio, como organización institucional, está saliendo a todos los espacios públicos a hacer una campaña de inscripción para todos los vecinos, concientizando e informando para lograr que, cuando la masividad de la vacuna llegue a la Argentina, estemos con todos los vecinos inscriptos y podamos seguir con la etapa que va a ser la más importante. Pero no tiene nada de malo que otra organización pueda hacer lo mismo. Se está trabajando por el bien común. Es una actitud proactiva y permite llegar a mayor cantidad de vecinos en la inscripción para la vacuna.