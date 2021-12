En el Senado, un trámite: aprobaron cambios a la Ley que limita las reelecciones

El Senado de la provincia de Buenos Aires aprobó el proyecto del senador del PRO Juan Pablo Allan que modifica la ley que limita las reelecciones en cargos ejecutivos y legislativos. De esta forma, el proyecto seguirá su curso en la Cámara de Diputados, en la que la distribución de fuerzas políticas podría trabar su sanción. En tanto, los sectores que responden a Sergio Massa, María Eugenia Vidal y Elisa Carrió votaron en contra.

También podés leer Reelecciones matan grieta: pacto Juntos - PJ para voltear la retroactividad

"Esta ley, combinada con su decreto de reglamentación, demostró tener en la práctica algunas deficiencias. Hay que decir que la voluntad de 2016 fue terminar con las reelecciones indefinidas en los cargos electivos, algo que no logramos y con una diferencia: dos mandatos ya no son cuatro años, son seis, porque quienes asumieron en 2015, reasumieron en 2019, y tomaron licencia un día antes del 10 de diciembre de 2021 se pueden presentar nuevamente en 2023 y 2027, y así de manera indefinida", argumentó su voto a favor el autor de la iniciativa, que está acompañado por su par del peronismo republicano Joaquín de la Torre.

En tanto, el proyecto fue rechazado por las cuatro bancas del Frente Renovador, las dos de la Coalición Cívica, dos que responden a la exgobernadora y la abstención del senador oficialista y exintendente de San Antonio de Areco Francisco Durañona.

En este sentido, en el massismo, que tampoco acompañará la modificación en Diputados, aseguraron que, "con la derogación del artículo retroactivo, pretenden sancionar una nueva ley que habilite dos mandatos más porque el primer mandato es el próximo, que se inicia luego de la sanción de este proyecto". "El proyecto de ley en tratamiento es de De La Torre, quien era ministro de Gobierno durante la gestión de María Eugenia Vidal e impuso el decreto reglamentario que es inconstitucional y contradice a la ley, permitiendo ese atajo que significó hablar de permanencia en el cargo en lugar de elección", continuaron en el sector del presidente de la Cámara de Diputados de la Nación.

En tanto, el senador del vidalismo Walter Lanaro apuntó contra sus pares de Juntos: “Que veinte tipos hayan encontrado la forma de gambetear la ley no puede habilitar a otros ochenta a una reelección. Porque la justicia tiene que ser para los vecinos y no para los políticos”. Asimismo, agregó: “Si estamos en contra de las reelecciones indefinidas es una cuestión de convicciones, no de punto y coma”.

También podés leer Cambios a la ley de reelecciones: rechazo “enérgico” de la tropa de Lousteau

De esta forma, la lianza entre un sector del PRO y el PJ impuso la incorporación del artículo 4, que indica que “los mandatos de intendentes, concejales, consejeros escolares, diputados y senadores que se hayan iniciado como resultado de las elecciones del año 2017, 2019 y 2021 serán considerados como primer período a los efectos de la aplicación de la presente Ley”.

El debate continuará en la Cámara baja, en la que el massismo, las bancas que reportan a Vidal, más la suma de los libertarios, la Coalición Cívica y el Frente de Izquierda podrían trabajar el debate. Es que los impulsores del proyecto necesitan de los dos tercios del total del recinto para tratarlo sobre tablas.