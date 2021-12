Lucas Galdeano, hermano de Julián, el diputado santafesino mentor de la candidatura de Carolina Losada, se convirtió en el nuevo presidente del Colegio de Abogados de Rosario. La alianza política vencedora está conformada por la UCR, el PRO, el socialismo y el partido Creo, del intendente Pablo Javkin, y logró imponerse ante el peronismo. Es el mentado frente de frentes con el que el radicalismo y el macrismo sueñan enfrentar al gobierno santafesino en 2023. En diálogo con Letra P, el referente de la lista Consenso Gremial destaca "la vocación de diálogo" y deja un mensaje: "Si podemos convivir acá, podemos convivir en otros lados".

Si bien no se atreve a asegurar que la coalición antiperonista sea una opción para desalojar al PJ de la Casa Gris, Galdeano desliza que, "evidentemente, es una fórmula que funciona y viene funcionando". Sobre su triunfo, consideró que la clave radicó en “encontrar un diagnóstico adecuado y postular propuestas de solución que la gente cree que nos van a llevar mejorar las condiciones”. Además, argumentó que muchos letrados “con experiencia en cómo funcionan las instituciones saben que es necesario un Colegio que esté constantemente buscando canales de trabajo con el resto de los organismos”. Ese será el objetivo de la gestión.

-¿Cómo se logró conformar una alianza política con tantos sectores?

-El frente tiene como origen las elecciones de 2019, cuando Mario González Rais fue candidato a presidente. Lo que ahora algunos identifican como frente de frentes ya existió, eran el PRO, el socialismo y el radicalismo juntos más fuerzas independientes. Ahora se sumó el grupo de Javkin, comandado por (el secretario municipal de Desarrollo Humano y Hábitat) Nicolas Gianelloni y otras agrupaciones independientes. El diálogo y el consenso institucional son lo que nos unió y nos ayudó a entender que las expectativas de ocupar espacios de cada una de las agrupaciones tenía que ceder ante la necesidad de encontrar una coalición que llevara adelante estas ideas. No había visto nunca la madurez política que vi en los actores que participaron del armado. Cuando todo se trabó, volvimos a sentarnos para volver a conversar. No fue fácil, pero tiene mucho que ver con la forma de convivencia que tenemos en el ejercicio de la profesión.

-¿Puede ser considerado un ensayo a escala del frente de frentes que se pretende forjar en Santa Fe?

-Muchas veces la política hace interpretaciones saliendo de la lógica del Colegio de Abogados, siempre fue así. Se sacan las conclusiones porque una parte de la interpretación responde a la verdad. El mecanismo de decisión no fue partidario. Si después las lecturas coinciden o no, puede ser, la coalición se armó sobre todo mirando al Colegio de Abogados y su realidad. Todos los actores políticos que convivimos en el Colegio demostramos que la convivencia es posible. Si podemos convivir acá, podemos convivir en otros lados. Hoy los dueños de la decisión de 2023 son los mismos actores, pero en el medio tienen otros recorridos y otras trayectorias. No sé si la política grande tiene como virtud la generosidad que vi acá, pero es una fórmula que funcionó y viene funcionando hace mucho tiempo. En la convivencia a nivel gremial, nos despojamos de la necesidad de ser más que el otro y buscamos el entendimiento común. Esa no es una constante en la política general.

-¿Qué rol jugó el acercamiento del sector de Javkin a la lista?

-Me costaba mucho encontrarme con ellos y verlos en Foro Unido. Nunca sentí, y creo que ellos tampoco, que pertenecieran ahí, por la forma de hacer política y por cómo entendemos el Colegio. Hubo un desentendimiento momentáneo, pero era más difícil explicar por qué estábamos separados que por qué teníamos que estar juntos. En todo momento coincidimos en que había que encontrar la forma de que fueran parte. Se concretó con su ingreso a Consenso Gremial, pero fue muy natural. A nivel electoral fue muy valioso: son equipos que trabajan muy bien, que tienen muchas vinculaciones con la Universidad Nacional de Rosario y eso nos permitió fortalecer esa afinidad.

-¿Cuál cree que fue la clave del triunfo de Consenso Gremial?

-El apoyo que recibimos en la previa fue muy importante. Muchísima gente compartía lo que decíamos, la vocación de diálogo. El abogado que tiene un poco más de experiencia en cómo funcionan las instituciones sabe que es necesario un Colegio que esté constantemente buscando canales de trabajo con el resto de los organismos. Es un diagnóstico que compartían todos. Nos sentimos muy acompañados. No me ha pasado en otras elecciones que nos dijeran que este es el camino, qué bueno que estás diciendo lo que pienso. Esa fue la clave: encontrar un diagnóstico adecuado y postular propuestas de solución que la gente cree que nos van a llevar mejorar las condiciones.