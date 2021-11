"Vamos a dejar al kirchnerismo de Neuquén afuera del Congreso”

El periodista y candidato a diputado nacional por Neuquén de la Coalición Cívica ARI, Carlos Eguía, atravesó las primarias con un resultado que lo dejó expectante para obtener una de las tres bancas que pone en juego la provincia. El empresario de medios da por descontado que el exvicegobernador Rolando Figueroa, del Movimiento Popular Neuquino (MPN), y que Pablo Cervi, de Cambia Neuquén, se quedarán con dos escaños. La pelea será por el tercer lugar, que deberá disputar con el Frente de Todos. "El kirchnerismo tira toda la billetera, pero la gente ya no le cree nada", asegura.

También podés leer Ferraro apoyó la candidatura de Eguía y lamentó la ruptura de JxC en Neuquén

En diálogo con Letra P, el elegido de Elisa Carrió reconoce que en la campaña le "cuesta todo más" porque no tiene la estructura ni la logística de otros espacios y explica por qué decidió meterse en la política: "Me di cuenta que no lograba cambiar nada desde la radio", señala.

A cinco días de las elecciones, cuenta por qué se rompió Juntos por el Cambio (JxC) en Neuquén y lanza fuerte críticas a varios dirigentes locales de ese espacio. En este sentido, apunta contra el titular del PRO, Marcelo Bermúdez, el exdiputado nacional Leandro López y el legislador Francisco Sánchez: "Ellos son La Cámpora de JxC", dispara.

Eguía y Carrió en la cordillera neuquino.

-¿La Coalición Cívica - ARI puede dejar afuera del Congreso al Frente de Todos?

-Dos bancas ya están definidas. Una la tiene el MPN, otra Cambia Neuquén. Estamos definiendo con el kirchnerismo la tercera. Ellos están tirando toda la billetera, pero la gente ya no les cree nada. A nosotros nos cuesta todo porque no tenemos estructura a diferencia de quienes aparecen con camionetas de la Nación, pero vamos a ingresar al Congreso.

-¿Después de esta elección, Juntos por el Cambio se podrá volver a unir en Neuquén?

-Sí, pero si se van tres o cuatro dirigentes que no tienen nada que ver con el cambio. Sería ideal para la gente que busca una oposición seria. Si lo pudiéramos hacer, tendríamos un poder enorme.

-¿Quiénes son esos dirigentes?

-Marcelo Bermúdez, Leandro López y Francisco Sánchez ensucian a Juntos por el Cambio, siempre hicieron negocios con el gobierno. Incluso, Bermúdez chocó el Mercedes que le dejó Horacio "Pechi" Quiroga. Ellos son La Cámpora de JxC. Sin ninguna duda, sin ellos podemos volver a juntarnos.

-¿Qué se viene para usted en la vida política después del 14 de noviembre?

-Primero hay que esperar las elecciones y la respuesta de la gente. Arranca una carrera política porque seguro llegaremos a los 65 mil votos. Si ocupamos la banca, seguro se vendrá un nuevo movimiento político. Carrió me pidió que no aflojara, que siga para adelante. Vamos a dejar al kirchnerismo afuera del Congreso.