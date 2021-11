Boleto picado para Sain en la Legislatura

El exministro de Seguridad de Santa Fe Marcelo Sain quedó más cerca de perder su cargo de director de la Oficina de Investigaciones (OI) y su salida del Ministerio Público de la Acusación (MPA) es cuestión de horas. La Comisión de Acuerdos de la Legislatura sacó el dictamen que aconseja remover del cargo al exministro funcionario de Omar Perotti, al que acusan de hacer proselitismo desde el Poder Judicial. Desde el arco opositor hacen cuentas y le aseguran a Letra P que “los números dan” para la remoción.

El escrito con nueve hojas de argumentación, que tuvo el apoyo de Fabián Bastía, Lionela Cattalini y Gabriel Real, del Frente Progresista; el radical afín a JxC Maximiliano Pullaro; Gabriel Chumpitaz, de JxC; el celeste Nicolás Mayoraz y los justicialistas no alineados con Perotti Joaquín Gramajo y Rubén Pirola, "aconseja" expulsar a Sain de la OI, pero también inhabilitarlo para acceder a otro cargo en el MPA por 10 años. El peronista Leandro Busatto no acompañó, y no estuvieron presentes el perottista Alcides Calvo y la socialista Clara García. El senador Lisandro Enrico se abstuvo por ser el denunciante.

Desde la oposición le aseguran a Letra P que solo falta que corran las horas para que Sain deje el cargo en el MPA. La sesión conjunta reunirá este jueves a las 15 a ambas cámaras y allí se votará por separado. Tanto Senado como Diputados deben aprobar el dictamen por mayoría de las dos terceras partes. “El final está cantado”, dijo la semana pasada el exministro cuando fue a defenderse en la Legislatura.

¿Quién queda?

En caso de concretarse la salida de Sain del MPA, quien ocuparía su lugar sería el actual subdirector del Organismo de Investigaciones, Victor Moloeznik, un exfuncionario del Frente Progresista.

Por otra parte, desde un sector del Ministerio Público de la Acusación afirman que están atentos a lo que decida la Legislatura. Le explicaron a este medio que esperan que se termine pronto “el tema Sain” porque “trabajar así resulta incómodo desde el punto de vista institucional”.

El futuro de Sain

El destino del exministro aún no está claro, pero una de las posibilidades es que vuelva a la escena nacional. En su historial figura, según destacan desde su entorno, que fue interventor de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) entre 2005 y 2009 y director de la Escuela Nacional de Inteligencia, lo que le dio vínculos con distintos organismos internacionales como la DEA.

Cuando Aníbal Fernández asumió en la cartera de Seguridad nacional invitó a Sain, con quien tiene una relación desde hace años, para dialogar sobre la situación de Santa Fe. Previamente, también había pisado el despacho Omar Perotti. Esas reuniones mostraron de qué manera pueden jugar en tándem esos tres dirigentes. ¿Volverá el exministro perottista a ocupar un cargo de la Nación? “Por ahora sigue siendo funcionario del MPA”, patean la pelota afuera, aunque no arrojan una negativa rotunda.

¿Último recurso?

Hace algunas semanas Sain presentó un recurso de amparo que fue rechazado en primera instancia. El exministro apeló la decisión y este miércoles, casi a la par que se desarrollaba la Comisión de Acuerdos, la sala tercera de la Cámara de Apelaciones del fuero laboral de Rosario declaró la nulidad a parte del fallo del juez. Ahora el amparo se remite a un juez para que se pronuncie sobre la acción iniciada por el funcionario del MPA. Si bien Sain vuelve a tener la posibilidad de que un juez acepte su amparo, Letra P pudo saber que la acción judicial no impide que se desarrolle la sesión conjunta.