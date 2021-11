"Somos dos espacios distintos, pero hay muy buen diálogo entre Corral y Barletta"

La concejala electa de Juntos por el Cambio en la ciudad de Santa Fe, Adriana “Chuchi” Molina, habló con Letra P y aseguró que las elecciones ayudaron a generar un mejor diálogo entre los distintos espacios del radicalismo. La corralista afirmó que entre los dos exintendentes, José Corral y Mario Barletta hoy “hay muy buen diálogo”, pero recalcó que son “dos espacios distintos”.

La concejala electa con el 30,92% de los votos dijo que trabajan para “volver a gobernar de nuevo la ciudad” aunque se negó a hablar de “nombres” para el 2023. Respecto a la pelea por la presidencia del Concejo Municipal , Molina dijo que “no es un tema que tengamos hoy en nuestra agenda”.

-¿Por qué Juntos por el Cambio fue el frente más elegido en Santa Fe?

-Hacer una única lista de verdad fue muy importante, realmente trabajamos juntos. Pero también hubo un reconocimiento a las gestiones de los 12 años del radicalismo en la ciudad, tanto la de Mario como la de José. Es decir que hay una importancia en el rol de la UCR, pero pudimos lograr que la fuerza de Juntos por el Cambio no sea hegemonizada por un solo sector y trabajar todos juntos.

-¿El triunfo es un trampolín para volver a gobernar la ciudad en el 2023?

-Nos plantamos con la convicción de fortalecer JxC. Buscamos tener una propuesta real y de futuro para el 2023, tanto en la Nación, como en la provincia y la ciudad. Tratamos de tener una buena propuesta y queremos seguir trabajando para volver gobernar la ciudad.

-¿Va a ser candidata?

-No hablamos de nombres porque eso es algo se resuelve colectivamente. Todavía no pasaron los resultados de estos comicios y sería muy poco responsable plantearse una cuestión de individualidades.

-¿Van a hacer el intento de ir por la presidencia del Concejo?

-Todavía no hemos tenido esas conversaciones. Hay concejales que están con cuestiones de la ciudad que se están discutiendo en este momento. Aún no tenemos una definición sobre ese tema, seguramente será algo que en las próximas semanas conversaremos. Pero no es un tema que tengamos hoy en nuestra agenda.

-Tras una fuerte disputa en el pasado, ¿cómo está la relación entre Corral y Barletta?

-Somos dos espacios distintos, pero hay muy buen diálogo entre ellos. Existe una muy buena agenda de futuro, pero somos dos espacios. La elección que pasó nos sirvió para fortalecernos, no solo por el resultado en la ciudad, sino porque José participó de la campaña provincial con Mario y Carolina (Losada), y Barletta también recorrió Santa Fe conmigo y con Hugo (Marcucci). Sin perder nuestra identidad, vino bien para fortalecer JxC.

-¿Cree que es posible que se concrete el "frente de frentes" en la ciudad de Santa Fe?

-Hoy nuestra responsabilidad es fortalecer Juntos por el Cambio. Seguramente en no demasiado tiempo hay cuestiones que pueden ir avanzando, probablemente el próximo año. Pero hoy tenemos que pensar en fortalecer JxC, no creo que sea el momento de pensar en otra alternativa, la cual no descarto.

-¿JxC será el espacio opositor que le marque la cancha al intendente Emilio Jatón o qué rol tendrá?

-Lo primero que vamos a tener que hacer todos es construir mucho diálogo, trabajar en ese sentido porque va haber muchos bloques en este Concejo. Nuestro rol fundamental es tratar de encontrar acuerdos. Por supuesto que siempre el oficialismo tiene esa mayor responsabilidad, pero no dejamos de asumir la responsabilidad que tenemos como segunda minoría. Soy optimista.

-¿Cómo ve la gestión de Jatón en la ciudad?

-Lo que decíamos de “poner la ciudad en marcha” no era un eslogan. Se necesitan liderazgos firmes, decisiones claras, hacernos cargo de problemas como la seguridad. Hay que ver la situación que tiene hoy el Gran Santa Fe al ubicarse como el tercer conglomerado más pobre del país. Pensamos en una ciudad productiva, con empleo porque estamos pensando en los grandes problemas. Creo que los resultados de las elecciones significaron eso.