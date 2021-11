Votó Barletta: "El resultado de JxC es mérito de las cuatro listas"

El exintendente de la ciudad de Santa Fe y candidato a diputado nacional de Juntos por el Cambio, Mario Barletta, emitió su voto este domingo temprano y aseguró que el resultado de su espacio “es mérito de las cuatro listas” que compitieron en las PASO. En diálogo con la prensa, indicó que aspiran a lograr “seis diputados”. “Si se logra ese triunfo de Juntos por el Cambio va a haber un equilibrio mucho mayor en el Congreso”, argumentó.

En ese sentido, el referente radical indicó: “Nosotros vamos a estar dispuestos siempre a debatir fundamentalmente en el Congreso, donde están todas las representaciones y es el lugar por excelencia donde se debate y se acuerda”.

Sobre el escenario de este lunes, sostuvo que “la economía va a depender mucho de las medidas que tome el gobierno nacional. Quedan dos años y tienen que seguir gobernando”. Al respecto aseguró que como oposición van a “acompañar”. “El problema es el antecedente de lo que pasó después de las PASO. No queremos que se pongan a pelear entre ellos otra vez para ver quién agarra. Sería natural un cambio de gabinete pero no una pelea de una semana mandando cartitas y mensajes. No le hace bien a nadie”, resaltó.

Por último, reflotó nuevamente la idea del Frente de Frentes en la provincia. “En Santa Fe se tienen que ampliar los frentes, con un nombre nuevo, lo que fuera. La tarea que estábamos haciendo hace algún tiempo con Miguel Lifschitz tenemos que seguir haciéndola. Ni el Frente Progresista ni Cambiemos, hablemos de un frente amplio”, insistió.

Y agregó: “Estoy convencido de que los trazos gruesos, en las cosas importantes estamos de acuerdo. Hay diferencias, no lo voy a negar pero hay diferencias en los propios partidos, en todos lados. Lo importante es tener la responsabilidad de estar predispuesto al diálogo, a ceder si el otro tiene razón”. “Es posible acordar y estoy convencido”, concluyó.