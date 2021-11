Raitelli destacó la necesidad de "promover empleo joven" en Brandsen

El primer candidato a concejal del Frente de Todos en Brandsen, Fernando Raitelli, sostuvo que es es “indispensable elaborar políticas públicas que favorezcan la integración de los más jóvenes a la vida laboral” y criticó la falta de proyectos para favorecer al sector industrial en la región.

Asimismo, relató que junto a su espacio político han trabajado “con los jóvenes en experiencias de capacitación” y rememoró el programa “Jóvenes por más y mejor trabajo”, a partir cual la juventud pudo capacitarse en diferentes pasos de la vida laboral, desde armar un curriculum hasta cómo presentarse con un empleador.

Por otro lado, denunció la falta de iniciativas para favorecer a la industria al sostener que en Brandsen hay "un problema con el empleo" ya que "no hay políticas de producción". "Se duplicaron la cantidad de planes sociales y, si bien no estamos en contra de este tipo de ayuda, sabemos que es una ayuda de emergencia, es momentánea”, declaró y agregó: “Cuando perdura en el tiempo termina siendo un problema. Lo que tenemos que hacer en Brandsen es potenciar el trabajo e implementar políticas de producción".

En este sentido, consideró que promover el empleo "es responsabilidad local" porque "no hay políticas que tengan que ver con la producción" y tampoco "hay gestión en los ministerios para que vengan industrias”. “A Brandsen no vienen industrias porque el parque industrial de Brandsen no está preparado", denunció.

Por último, convocó a la población local a ratificar el resultado de las primarias de septiembre, cuando el Frente de Todos se impuso en su distrito sobre la alianza opositora Juntos. "Ganamos pero en este momento tenemos minoría en el Concejo Deliberante y para nosotros sería fundamental el apoyo para lograr mayoría y empezar a revertir esta situación. Porque podemos tener propuestas, hablar con los vecinos y las instituciones, pero si tenemos minoría en el Concejo y no somos el ejecutivo municipal, las propuestas quedan ahí. Necesitamos concretar nuestras propuestas. O al menos necesitamos ponerle un freno a ciertas políticas que están llevando adelante que tienen que ver con la desigualdad de oportunidades", concluyó.