“El gobierno está desorientado; vamos por el triunfo en Hurlingham”

Al candidato a primer concejal por el PRO en Hurlingham, Lucas Delfino, lo entusiasman los resultados de las primarias, a los que define como “empate técnico”. En el distrito de la Primera sección, la propuesta del Frente de Todos (FdT) consensuada entre Juan Zabaleta y Martín Rodríguez ganó por 400 votos (0,4%) de diferencia. “Vamos por el triunfo”, dice Delfino a Letra P y cuenta que la clave de su campaña para la contienda del 14 de noviembre pasa por “apelar al viejo modo de la política” y “encontrarse” cara a cara con la gente “en lugares públicos” para escuchar. El dirigente fundador de La Territorial afirma que el municipio está en “decadencia”, relata los problemas más acuciantes y se proyecta para la pelea por el sillón comunal en 2023. Destaca el liderazgo de Horacio Rodríguez Larreta para la competencia por la presidencia y a Diego Santilli, para la de la gobernación bonaerense. Otorga un lugar importante a Mauricio Macri, pero avisa que “ahora tiene que venir un nuevo momento” dentro de Juntos por el Cambio.

-Quedaron a 0,4% del FdT,¿qué análisis hace del resultado de las PASO?

-Hubo un empate técnico con el oficialismo. Ante un contexto de mucha dificultad social y económica, Hurlingham quiere un cambio y lo viene expresando. Esto nos da fuerza para ganar esta elección y el municipio en 2023. Vamos por el triunfo, buscamos transformar Hurlingham, que deje la decadencia que lleva hace mucho tiempo.

-¿Cuál es la estrategia para lograr los votos que les faltaron en las PASO?

-Estar cerca de los vecinos, armar reuniones en las plazas apelando al viejo método de la política. Más allá de las redes sociales y de la virtualidad que nos permiten llegar a más vecinos, es necesario el contacto, encontrarnos en lugares públicos, escuchar a los vecinos, recorrer cada rincón.

-¿Cómo puede incidir las disputas que se dan dentro del FdT?

-La disputa de poder que se da a nivel nacional se replica en el distrito. Vemos dos facciones muy marcadas que tienen intereses y formas de actuar muy distintas.

-¿Cuáles son los problemas más acuciantes en Hurlingham?

-La inseguridad y la infraestructura básica. El 40% de Hurlingham no tiene cloacas, el 80% no tiene agua corriente y hay un gran déficit de salud pública. Además, no hay prestadores de salud privada y eso empeora la situación. Hurlingham quiere cambiar.

-¿Cómo evalúa las gestiones de Alberto Fernández y de Axel Kicillof?

-Es un gobierno desorientado que no escuchó el mensaje de las urnas. Pensaron que podían resolver el problema con el plan platita, regalando bicicletas, heladeras, viajes de egresados. Eso radicaliza a los vecinos porque piensan que los están subestimando, que les quieren comprar su dignidad. Eso va a tener un impacto mayor el 14 de noviembre

-¿Estas elecciones resuelven las candidaturas de JxC 2023?

-Marcan liderazgos, pero no resuelven de manera definitiva. Horacio Rodríguez Larreta es la mejor síntesis de pragmatismo, de gestión, de política que tiene nuestro espacio y la Argentina para que sea el próximo presidente. Diego Santilli, en la provincia. Pero tendrán que revalidarlo en interna con el radicalismo y con algún otro sector. Hay que ampliar la base de sustentación de Juntos, tender puentes con ese 70% de argentinos que quiere vivir en un país normal.

-¿Qué lugar tiene Mauricio Macri?

-Un lugar central como expresidente, de consultas, de definición dentro de la mesa grande y heterogénea que tiene que definir lo que viene en Juntos. La gente dirá si puede ser candidato o no. Ha sido el dirigente más disruptivo en los últimos 30 años de la Argentina porque creó un espacio donde no existía absolutamente nada, llegó a ser presidente y ahora tiene que venir un nuevo momento. Hay muy buenos dirigentes que pueden representar esto. No solamente Horacio, también está Rogelio Frigerio, Patricia Bullrich, Martín Lousteau.

-¿Lo sorprendió la elección que hizo Facundo Manes?

-El radicalismo tiene una ascendencia fuerte en el interior del país. Se hizo una gran campaña y lo más importante es que después de las PASO tenemos una coalición trabajando todos adentro de una misma lista.