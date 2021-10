Otro portazo a Randazzo, ahora en Lomas

La fuga de dirigentes del espacio que lidera Florencio Randazzo en la provincia de Buenos Aires no se detiene tras la magra cosecha en las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Ahora se suma la de Lorena Oviedo, quien encabezó una de las tres listas de aspirantes al Concejo Deliberante que compitieron en interna en el distrito de Lomas de Zamora. “La campaña y el resultado de la elección confirmaron que hay dos modelos en pugna y con Macri nunca más”, dijo la dirigente haciéndole un guiño al oficialista Frente de Todos (FdT).

La expresión política del exministro de Transporte del kirchnerismo presentó tres listas en ese distrito de la Tercera sección, donde quedó en quinto lugar, detrás del FdT (43,27%), Juntos (33,20), Frente de Izquierda y de Trabajadores – Unidad (6,16%) y Avanza Libertad (5,02%). Las tres nóminas, que fueron encabezadas por Fernando Barroso (el vencedor), Oviedo y Manuel Canay, sumaron 4,52% de los votos.

En efecto, la nómina 111, que fue encabezada por Oviedo, se bajó por completo de la pelea en las generales de octubre. “Con Macri nunca más. Tanto la campaña como el resultado mostraron que hay dos modelos en pugna y somos varios los compañeros y compañeras que decidimos contribuir desde otro lugar. Macri debería retirarse de la política en Argentina, ya hizo demasiado daño. Su tiempo ya pasó, es el pasado”, señaló Oviedo al dejar el espacio.

De raíces peronistas, Oviedo se desempeñó como concejala y consejera escolar y fue funcionaria municipal y provincial. Actualmente es referente del Movimiento Verde, espacio que impulsa una agenda relacionada con la ecología y el cuidado ambiental.

Oviedo destacó la gestión de Martín Insaurralde en Lomas, “con gran aporte en materia de políticas ambientales”. Y analizó que con su desembarco en el ejecutivo “lleva aire fresco, verde y sano a la Provincia. Lo que viene es parte de un nuevo camino, de diálogo y trabajo”, indicó.

La de Oviedo no es la primera deserción del radazzismo y se estima que no será la última. Como publicó este medio, aunque en cada territorio los argumentos que activaron el portazo contienen particularidades locales, un común denominador es la “desilusión” ante el escaso atractivo que generó la propuesta del chivilcoyano.

En Florencio Varela, la lista ganadora de la interna distrital, encabezada por Gabriela Padin, también decidió bajarse. El argumento expresado por la candidata fue concreto: bajo ningún concepto pretendía compartir lista con quien salió tercera en las PASO pero superó el piso para integrar, Mirta Rojas, quien tiene abiertas numerosas causas judiciales, algunas de ellas referidas a “trata de personas”.

En La Plata, en tanto, tampoco se mezclarán las tres listas que compitieron. En las PASO, se había impuesto el armado de “Hacer otro camino”, liderado por Gerardo Jazmín y Osvaldo Dameno como candidatos a concejal y diputado, respectivamente. En segundo lugar quedó “Hay otro camino”, que postulaba a Alejandro Santecchia y Andrés Lamotta. En último lugar, quedó el sector denominado “Por el Progreso Social”, que lideraban el exbruerista Javier Pacharotti y el exfuncionario alakista Alberto Delgado. Segundos y terceros definieron no sumarse a la lista ganadora, donde estiman que sus excompetidores no se acoplaron por no tener expectativas de ingreso.