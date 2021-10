Con Macri a la cabeza, la oposición hace escalar el duelo Aníbal vs Nik

El expresidente Mauricio Macri subió la temperatura del duelo entre el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, y el humorista y caricaturista Nik y aseguró que Fernández buscó “amedrentar al autor y a sus hijas” y “a cualquier otro ciudadano que se atreva a criticar al gobierno”. Luego de solidarizarse con el escritor, el exmandatario aseguró en una serie de publicaciones en su cuenta de Twitter: “El final de esta época oscura está cerca”, en referencia al gobierno del Frente de Todos.

La polémica se inició a partir de un mensaje del humorista, quien había cuestionado al Gobierno por los "viajes de egresados, planes y platita" durante la campaña electoral. "Regalar heladeras, garrafas, viajes de egresados, planes, platita, lo que sea, lo que venga. Qué triste no escuchar nunca la palabra trabajo, esfuerzo, futuro, porvenir. Los va a volver a derrotar la dignidad del pueblo", afirmó Nik en Twitter.

Por la misma vía, el funcionario le respondió al citar su mensaje, y expresó: "Muchas escuelas y colegios de la CABA reciben subsidios del estado y está bien. Por ejemplo la escuela/colegio ORT. ¿La conoces? Si que la conoces… O querés que te haga un dibujito? Excelente escuela lo garantizo. Repito… ¿Lo conoces?".

Luego, los cruces siguieron y el humorista respondió: "El ministro de seguridad @FernandezAnibal me dedica un tweet persecutorio con una amenaza ´velada´ dando a entender que conoce el colegio al que van mis hijas menores. El ministro q debe dar ´seguridad´ a todos los argentinos acosa al q piensa distinto. Tengo miedo".

Este martes, en medio de la polémica que despertó múltiples condenas en redes sociales por la postura del ministro y un pedido de renuncia por parte de la oposición de Juntos por el Cambio (JxC), Macri posteó un mensaje que tituló “todos somos Nik”. El expresidente celebró que “ciudadanos y organizaciones repudiaron de inmediato” lo sucedido y aseguró: “Estamos cansados de las agresiones y la soberbia. Ya les dijimos 'basta', ya no le tenemos miedo, somos millones los que sentimos este hastío”.

“La cultura del poder intimidador que representan el ministro Aníbal Fernández, el gobierno nacional y el kirchnerismo, ha perdido su poder, está terminada”, agregó Macri al sumarse al coro opositor que interpreta los dichos del ministro como una nueva muestra del avance totalitario del Frente de Todos. En este sentido, Macri convocó a la justicia a actuar ya que, manifestó, la sociedad debe tener un espacio en el que “confiar” ante “un gobierno que busca atemorizar a opositores y a personas que simplemente se expresan en libertad”.

Además, Macri criticó los nuevos dichos de Fernández, quien esta mañana en declaraciones a la prensa aseguró que “Nik vive agraviándonos” y que “nadie le dice nada”. “Es tan insensato que un ministro se compare con un ciudadano que es difícil encontrar explicación”, publicó el expresidente.

En modo campaña, y a pocas semanas de las elecciones legislativas de noviembre, Macri aprovechó la ocasión y envió un mensaje de aliento hacia el interior de su coalición y el espectro opositor nacional: “El final de esta época oscura está cerca”, publicó.

Referentes de JxC reaccionaron en la misma línea durante las últimas horas. El alcalde porteño Horacio Rodríguez Larreta señaló en su cuenta de Twitter que "lo que hizo Aníbal Fernández con @Nikgaturro es una acción intimidatoria" y "una barbaridad".

"Lo que hizo Aníbal Fernández con @Nikgaturro es una acción intimidatoria que no podemos dejar pasar. Que un funcionario exponga a los hijos de una persona y saque sus datos a la luz como represalia porque recibió críticas de su parte es una barbaridad", posteó el dirigente del PRO. Su rival interna y titular del PRO, Patricia Bullrich, se pronunció en los mismos términos y fue más allá: "Sin dudas, lo saco de algún lugar. Es una información de inteligencia y lo está amenazando", enfatizó la exministra de Seguridad.

En declaraciones a la prensa antes de ingresar al Ministerio de Seguridad, Fernández negó que haya tenido la intención de amenazar a Nik con su publicación: "No se me caen los anillos, es obligatorio de uno tener que aclarar eso. Los hijos, las casas, las mujeres son templos. Jamás me metería con esas cosas".

"Si hay algo de las muchas cosas que creo que hago bien es redactar. La redacción es muy clarita. Era un debate que estábamos manteniendo por el tema de las subvenciones", sostuvo el funcionario nacional.

"No es la primera vez que debatimos con Nik. Él me ha insultado y agraviado, pero yo no recurrí al mismo método que él. Vive agraviándonos. Es honesta mi disculpa", remarcó. Al ser consultado sobre la posibilidad de que el humorista lo denuncie, manifestó: "Que vaya, iré a la Justicia y explicaré lo mismo".

Lo cierto es que un abogado se anticipó a Nik y denunció penalmente este martes al ministro de Seguridad por presunto "abuso de autoridad y amenazas". El letrado Santiago Dupuy de Lome, un habitual trajinador de la Mesa de Entradas de los tribunales federales de Comodoro Py 2002, radicó vía mail la denuncia, que quedó registrada con el número 6580/2021 y recayó ante el juzgado federal número diez, a cargo de Julián Ercolini.